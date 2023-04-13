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Пограничники возвратили гражданина Кыргызстана из Узбекистана

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- Назгуль Абдыразакова
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Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда возвратили гражданина Кыргызской Республики на родину, которого ранее задержали пограничники СГБ Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 10 апреля 2023 г. к начальнику пограничной заставы "Орто-Суу" Ала-Букинского пограничного отряда обратился житель села Кок-Таш Ала-Букинского района Байболот Байнаев и сообщил что его сын - Байболот уулу Мунарбек, 1997 г.р., отправился за лошадьми, которые выпасались в местности Сары-Кол, и не вернулся обратно.

Поиски гражданина Байболот у. М. на территории Кыргызстана положительных результатов не дали.

С целью уточнения информации пограничный представитель Кыргызской Республики по Ала-Букинскому участку провел переговоры с узбекскими коллегами.

Пограничный представитель Республики Узбекистан подтвердил, что гражданин Кыргызской Республики Байболот уулу Мунарбек был задержан узбекским пограничным нарядом возле пограничного поста Узбекистана за нарушение государственной границы.

Было установлено, что Байболот у. М., отправившись на поиски лошадей, случайно перешел линию госграницы и оказался на территории Узбекистана.

Вчера, 12 апреля, в ходе встречи пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана гражданин Кыргызской Республики Байболот уулу Мунарбек был передан кыргызской стороне.


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URL: https://www.vb.kg/428791
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Погранслужба
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