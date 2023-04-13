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В Токмоке мужчина взял рыбий корм за 260 тысяч сомов и скрылся

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Токмок задержан подозреваемый за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 11 апреля с заявлением обратился местный житель гражданин М.Ф., о принятии мер в отношении лиц по имени "Ш" и "Б" который в марте месяце текущего в городе Токмок заказали 2 тонны рыбьего корма на сумму 260 000 сом, и после получив корм не расплатившись скрылись.

Данный факт зарегистрирован в ОВД города Токмок и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР. При проведении следственно-оперативных мероприятий сотрудниками ОВД города Токмок, личность одного из лиц установлен, им оказался уроженец Нарынской области гражданин Н.А. 1990 г.р., который задержан и водворен изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/428793
Теги:
задержание, мошенничество, Токмок
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