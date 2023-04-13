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Гарантийный фонд предоставил на развитие женского бизнеса более 353 млн сом

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- Назгуль Абдыразакова
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С начала года и по состоянию на 10 апреля текущего года Гарантийный фонд оказал поддержку женскому предпринимательству, предоставив 529 гарантий на сумму более 353 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гарантийное обеспечение в этом году предоставило возможность предпринимательницам получить доступ к кредитам в объеме 754,9 млн сомов.

За весь период деятельности ОАО "Гарантийный фонд" на развитие женского предпринимательства выдано 1570 гарантий на сумму боле 1 млрд 713 млн сомов, что обеспечило предпринимательниц банковскими кредитами на сумму более 5 млрд 200 млн сомов.

Женщины, воспользовавшиеся услугами ОАО "Гарантийный фонд", представляют практически все отрасли в регионах страны, в том числе экспортоориентированные и импортозамещающие - швейники, сельхозпроизводители, переработчики.


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URL: https://www.vb.kg/428794
Теги:
Кыргызстан, женщины в бизнесе
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