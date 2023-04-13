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МИД: В иракских тюрьмах содержатся 41 гражданин Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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28 февраля 2023 года из Республики Ирак были репатриированы двое граждан Кыргызской Республики, отбывшие свои сроки наказания в иракских тюрьмах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 16 марта 2021 г. в рамках проведенной гуманитарной миссии "Мээрим", Министерством иностранных дел совместно с другими компетентными органами Кыргызской Республики из Республики Ирак были репатриированы 79 кыргызских детей.

В настоящее время в иракских тюрьмах содержится 41 гражданин Кыргызской Республики, осужденные судебными органами Республики Ирак за причастность к "террористической деятельности на территории Ирака".

"МИД Кыргызской Республики проводится комплексная работа с целью их возможного освобождения и репатриации на Родину"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428795
Теги:
Ирак, Кыргызстан, тюрьма, МИД
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