МИД: В иракских тюрьмах содержатся 41 гражданин Кыргызстана

28 февраля 2023 года из Республики Ирак были репатриированы двое граждан Кыргызской Республики, отбывшие свои сроки наказания в иракских тюрьмах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 16 марта 2021 г. в рамках проведенной гуманитарной миссии "Мээрим", Министерством иностранных дел совместно с другими компетентными органами Кыргызской Республики из Республики Ирак были репатриированы 79 кыргызских детей.

В настоящее время в иракских тюрьмах содержится 41 гражданин Кыргызской Республики, осужденные судебными органами Республики Ирак за причастность к "террористической деятельности на территории Ирака".

"МИД Кыргызской Республики проводится комплексная работа с целью их возможного освобождения и репатриации на Родину"- говорится в сообщении ведомства.