В ГКНБ пояснили причину задержания главы Предтеченского айыл окмоту

Управлением ГКНБ КР по Чуйской области выявлены нарушения в деятельности главы Предтеченского айылного аймака Московского района Чуйской области "Б.С.О." при распределении земельных угодий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что "Б.С.О." без решения земельной комиссии и проведения установленных законом процедур, незаконно предоставил 105 га земельных угодий одному из племенных хозяйств, которое в последующем привело к недовольствам местных фермеров, где "Б.С.О." опасаясь негативных последствий своих противоправных деяний начал подделывать протоколы заседаний земельных комиссий задним числом.

Кроме этого, "Б.С.О." уговаривал отдельных членов комиссии подписать документы задним числом, а также прикрывался покровительством и поддержкой сотрудников ГКНБ КР.

По данному факту Управлением ГКНБ КР по Чуйской области начаты проверочные мероприятия, в ходе которого "Б.С.О." начал предлагать денежные средства за положительное решение проверки.

В связи с чем, 12 апреля 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела "Б.С.О." задержан при передаче сотруднику ГКНБ КР 50 тысяч сомов, в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР сообщает, что нарушение законов при распределении земельных вопросов, систематически приводят к возникновению конфликтных ситуаций на местах, в связи с чем проверочные мероприятия в данном направлении будут продолжены".