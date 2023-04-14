Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.55 - 96.55

Во время поста резко увеличилось количество больных с болезнями сердца

130  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Голодание и отказ от лекарств наносит вред здоровью людям с хроническими заболеваниями. И в связи с этим увеличивается количество обращений к терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам, поскольку влияние голодания на риск обострения хронических заболеваний очень высокий. Что мы сейчас и наблюдаем. Соблюдение поста сопровождается длительным периодом воздержания от воды и еды в дневные часы, пища употребляется в основном в ночное время. Хотя больные из группы высокого риска освобождаются от поста", - сказал в интервью vb.kg врач терапевт-кардиолог медицинского центра "ЮРФА" Евгений Амелин.

Соблюдение поста вынуждает их отказаться и от лекарств?

- И в этом-то огромная опасность для них! Такой распорядок жизни не подходит пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми. Такие заболевания, как гипертоническая болезнь, коронарная болезнь сердца, атеросклероз, требуют регулярного приема медицинских препаратов в строго установленное время. Не рекомендуется сдвигать прием назначенных лекарств по каким бы то ни было причинам.

Пациентам с гипертонией очень важно соблюдать режим бодрствования и режим труда и отдыха. Неполноценный ночной сон провоцирует выброс гормонов стресса, кортизола, адреналина, что приводит к ухудшению контроля гипертонии и соответственно может отягощать все остальные сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые пациенты самостоятельно сдвигают или вовсе отменяют прием кардиологических препаратов. Хорошо еще, если они сдвигают время приема утренних препаратов, которые назначаются в первой половине дня, на вечер и регулярно пьют их вечером, но немало и таких, которые вообще отменяют всё. И, как следствие, резко ухудшается состояние их здоровья. В таком случае пост соблюдать не рекомендуется. Если он вредит здоровью, то даже с точки зрения религии соблюдение его в ущерб собственному здоровью не является правильным решением.

Ваши рекомендации, надо полагать, касаются больных и с другими хроническими заболеваниями?

- Безусловно. Что касается больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а как правило это - холециститы, гастриты, язвенные болезни, то таким пациентам в большинстве случаев длительные периоды голодания категорически противопоказаны. Когда их внутренние органы, ответственные за пищеварение, работают вхолостую, то это наносит вред здоровью, приводит к выбросу кислоты, которая в желудке вырабатывается круглосуточно. И если питаться редко или на длительное время пропускать приемы пищи, кислота будет повреждать желудок. То же самое происходит с желчным пузырем, в котором обязательно возникает застой желчи при голодании. Сказывается оно и на работе почек, поджелудочной железы даже у здоровых людей, не говоря о тех, у кого есть давние проблемы со здоровьем.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428802
Теги:
вода, лекарства, пожилые люди, хронические болезни, здоровье, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  