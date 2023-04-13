В Кыргызстане запущена креативная экономика

В Кыргызстане открыт Парк креативных индустрий. Официальная церемония запуска креативных индустрий прошла в Бишкеке 12 апреля, в ней приняли участие представители Администрации Президента КР, Министерства экономики и коммерции, совета Ассоциации креативных индустрий и региональный директор по развитию Министерства иностранных дел по делам Содружества и международного развития Великобритании (FCDO) Сара Купер.

Парк креативных индустрий - это специальный налоговый режим для компаний и юридических лиц, которые получают 90 процентов прибыли от сбыта и реализации продуктов сферы креативных индустрий. Резиденты парка смогут развивать и расширять свою отрасль. Кроме того, у них появится возможность выйти на мировой рынок и представлять свою продукцию там. Все это будет способствовать развитию предпринимательства в сфере креативной экономики. Парк креативных индустрий будет включать 99 видов деятельности, обеспечивать самые выгодные условия налогообложения, а также исключать привязанность к географии или локации.

В марте 2023 года Жогорку Кенеш страны принял изменения и дополнения в Налоговый кодекс, согласно, которым креативным индустриям предоставляется особый налоговый режим, направленный на оказание государственной поддержки целому ряду креативных видов деятельности, среди которых архитектура, ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, изобразительное искусство, медиаискусство, музыка, кино, видеопродакшн, графический дизайн, ремесленничество, индустрия моды и другие. Создание Парка креативных индустрий предполагает, что по всем креативным направлениям будет динамичный рост их экономических показателей, увеличение количества рабочих мест, объемов экспорта высоко маржинальных продуктов и сбора налоговых платежей.

"Кыргызстан одним из первых в Центральной Азии принял закон "О Парке креативных индустрий". Распоряжением Кабинета Министров утвержден План мероприятий по реализации Концепции развития креативной экономики. Государством предусмотрены системные меры поддержки для создания условий развития креативной экономики. Креативная экономика требует свободной предпринимательской деятельности, она как новый и приоритетный сектор весьма актуальна для нашей страны", - отметил заместитель министра экономики и коммерции КР Чингиз Макешов.

По словам замглавы ведомства, за основу принят механизм уплаты единого налога субъектами малого и среднего предпринимательства.

"В целях поддержки креативной экономики были внесены изменения в налоговый кодекс. Отрасли, которые занимаются креативной экономикой освобождены от уплаты налога на прибыль 10 процентов, НДС 12 процентов. С налога продаж они будут платить до конца 2023 года единый налог 0,5 процента с оборота, и ежегодно до 2027 года к нему будет добавляться 0,5 процента. В итоге резиденты Парка креативных идей будут платить всего лишь 2 процента", - уточнил чиновник.

Чингиз Макешов выразил убеждение, что креативная индустрия обязательно станет толчком для выхода из тени неформального сектора экономики, что повлечет за собой создание в стране дополнительных рабочих мест, а также увеличение объема налоговых поступлений в бюджет республики.

Кроме того, во время мероприятия также было объявлено об успешном завершении четырехлетней Программы по инновационной политике, финансируемой UK aid Правительством Великобритании.

Справка: Программа по поддержке инновационной политики – это четырехлетний проект, финанисруемый UK aid Правительства Великобритании и осуществляемый DAI Global UK Ltd., оказывающий техническую помощь Правительству Кыргызской Республики в решении стратегических задач по реализации государственной политики и реформ в сфере экономического развития, а также повышению инвестиционной привлекательности КР.