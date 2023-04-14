В КР за 3 месяца маркировка пивной продукции принесла бюджету 129 млн сомов

За первый квартал 2023 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики собрала 129,4 млн сомов акцизного налога от произведенной пивной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Этот показатель превысил установленный план и данные за аналогичный период прошлого года в два раза.

Рост поступлений обеспечен благодаря введению с 1 января 2023 года обязательной маркировки пивной продукции на территории Кыргызской Республики. Кроме того, усиленный контроль за оборотом алкогольной продукции со стороны налоговых органов также привел к двукратному увеличению сборов.

Отметим, что с 1 января 2023 года обязательной маркировке маркой акцизного сбора подлежит производство и импорт пива, отнесенного к товарной позиции ТН ВЭД 2203.

С 1 июля 2023 года запрещается оборот немаркированных остатков пивной продукции.