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В КР за 3 месяца маркировка пивной продукции принесла бюджету 129 млн сомов

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За первый квартал 2023 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики собрала 129,4 млн сомов акцизного налога от произведенной пивной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Этот показатель превысил установленный план и данные за аналогичный период прошлого года в два раза.

Рост поступлений обеспечен благодаря введению с 1 января 2023 года обязательной маркировки пивной продукции на территории Кыргызской Республики. Кроме того, усиленный контроль за оборотом алкогольной продукции со стороны налоговых органов также привел к двукратному увеличению сборов.

Отметим, что с 1 января 2023 года обязательной маркировке маркой акцизного сбора подлежит производство и импорт пива, отнесенного к товарной позиции ТН ВЭД 2203.

С 1 июля 2023 года запрещается оборот немаркированных остатков пивной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/428807
Теги:
алкоголь, ГНС
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