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В Корее приобрели новые самолеты "Боинг 737" для авиарейсов в Кыргызстан

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- Бакыт Басарбек
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Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова провела встречу с президентом авиакомпании "T"way" Ёнг Хонг Гёном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи корейская сторона проинформировала о планируемом запуске прямого авиасообщения с 11 июня 2023 года на еженедельной основе (по воскресеньям) на летний период. Ёнг Хонг Гён особо подчеркнул, что для осуществления полетов в Кыргызстан компания специально приобрела новые самолеты "Боинг 737". Было отмечено, что в настоящее время компания завершает соответствующие процедуры для выполнения рейсов.

В свою очередь, Аида Исмаилова отметила, что кыргызская сторона заинтересована в открытии прямого авиасообщения и готова оказать всестороннее содействие. Пригласила руководство "T"way" посетить КР с визитом в честь открытия прямого авиасообщения в ближайшее время. Подчеркнула, что открытие прямого авиасообщения между Кыргызской Республикой и Республикой Корея придаст стимул развитию политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов между двумя странами".


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URL: https://www.vb.kg/428808
Теги:
аэропорт, Аида Исмаилова
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