"Будь вместо Абжалиева простой человек, он давно находился бы в СИЗО"

История с разбойным нападением на молодого предпринимателя из Бишкека, которого бросили обвязанным скотчем в поле, и угоном его автомобиля "Range Rover" заинтересовала сегодня многих кыргызстанцев. Тем более, когда в этой истории зазвучало имя одного из известных политиков в стране, а точнее его родного брата. Дело в том, что этот автомобиль нашли не где-нибудь в доме преступников, а в гараже сотрудника прокуратуры из Оша Алмазбека Абжалиева, который доводится младшим братом экс-депутату Алиярбеку Абжалиеву. Последний, напомним, в свое время породнился с президентом Сооронбаем Жээнбековым, что открыло для него более широкие просторы.

Адвокат Алия Турумбекова, которая представляет потерпевшую сторону, убеждена, что данное дело лишний раз подтвердило ее мнение о том, что в нашей стране деление на социальные слои не прекращается.

"Фактически во многих ситуациях смотрят на должность, на социальное положение и на кошелек человека, что практикуется и в уголовных делах. Похитили человека, угнали его автомашину марки Рендж Ровер, которую в последующем обнаружили у сотрудника прокуратуры Оша Алмазбека Абжалиева.

В этой связи возмущают действия надзорного органа в целом, сотрудники которого в Оше и вовсе не дали сотрудникам милиции доставить Абжалиева на допрос в следственные органы, ссылаясь на конституционный закон, мол прокурора имеет право допросить только вышестоящий прокурор. На минуточку! Абжалиев совершил не должностное преступление, чтобы его допрашивал вышестоящий прокурор. Его показания в любом случае необходимы для установления причастности к разбою и на покушение на убийство. Ведь основное вещественное доказательство обнаружено было именно у него и все остальное в данной ситуации не имеет значения", - сказала она.

Адвокат добавила, что с момента задержания Абжалиева, то есть на месте обнаружения машины, и до следующего дня были придуманы две легенды.

"Он даже пытался подговорить неизвестного парня, который узнав о преступлении открестился от него. А его показания на счет соседа. Думаю, скоро найдется "сосед", который все возьмет на себя. Также я не удивлена, что удалили запись видеонаблюдения с парковки.

Но помимо этого, со стороны Иссык-Атинской прокуратуры идет давление на сотрудников милиции за то, что они вернули автомобиль законному владельцу. В этой связи даже начата проверка по части выдачи вещественного доказательства под ответственное хранение потерпевшему. То есть как будто создаются все условия дать возможность Абжалиеву уйти от ответственности. Будь вместо него обычный человек без статуса и денег, он уже давно находился бы в СИЗО", - добавила она.