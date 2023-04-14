Битва на окраинах империй: Кыргызстан ждет политическая перезагрузка

Именно здесь, на окраинах, по мнению экспертов, разворачиваются самые ожесточённые бои – если не в полномасштабном военном, так в идеологическим плане.

7 апреля стало широко известно о взбросе в интернет секретных документов, подготовленных предположительно американскими спецслужбами. Это событие – и сами эти документы – широко обсуждаются мировой общественностью. Рассекреченная секретная информация касается в основном событий, происходящих в Украине. Это данные о поставках Киеву западных вооружений, о ходе боевых действий и запасах боеприпасов.

Говорится и о том, что Китай якобы готов начать поставку вооружений России – как только Украина перейдёт некую "красную черту". Такой чертой предположительно является её готовящееся контрнаступление, в ходе которого Украина намеревается напасть на российские территории.

Каким образом произошла утечка секретных документов? По чьей-то оплошности, или это чьё-то сознательное действие? Насколько реальна угроза переноса военных действий на территорию России? И как начавшаяся в таком случае полномасштабная война повлияет на ситуацию в Центральноазиатском регионе?

Российские релоканты, обосновавшиеся в Бишкеке, уже советуют кыргызстанцам отменить поездки за рубеж ближайшим летом: Украина будет стараться всеми силами отобрать Крым, так что на территории Российской Федерации развернётся настоящая война…

- Любое ведение боевых действий, - говорит полковник ГКНБ в отставке, президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Юрий Погиба, - всегда покрывается информационной пеленой. Цель этой информационной войны – скрыть истинные намерения той или иной стороны, ввести в заблуждение противника. Этим занимаются специальные структуры. Можно сказать, что идёт ожесточённая, незаметная для общества схватка спецслужб ведущих стран.

Вопрос – это операция реальная, с целью дезинформации, или же это несанкционированный слив? Об этом мы узнаем лет через тридцать-пятьдесят, не раньше.

Политолог, общественный деятель Марс Сариев тоже полагает, что утечка документов не была случайностью, но связывает он её именно с СВО:

- Утечка секретных документов Пентагона является целенаправленной операцией английской разведки МИ-6 для сворачивания готовящегося контрнаступления ВСУ. Пентагон и английские спецслужбы уверены в его провале. А в случае провала наступления случится крах киевского режима. Американские военные трезво оценивают ситуацию, в отличие от политиков.

Почему спутались все карты американцев? Ситуацию кардинально поменяло вступление в игру Китая. Наметился раскол между старой европейской элитой (романо-германская группа) и англосаксонской.

Следует также отметить радикальное изменение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия по просьбе Китая разместила на Камчатке подводные лодки с межконтинентальными ракетами "Посейдон", прикрыв Китай от американских провокаций на тайваньском направлении. Это аннулирует американский проект AUKUS, который был создан с целью развязать военный конфликт в АТР.

Военные действия, не сомневается Марс Сариев, ни в коем случае не будут перемещены на территорию России. Запад будет искать компромиссный способ окончания войны по корейскому варианту. А значит, Центральной Азии в этом смысле беспокоиться не о чем.

Предлагаем другому собеседнику, Юрию Погибе, всё же представить – чисто гипотетически – ситуацию, что Украина всё-таки пойдёт в масштабное контрнаступление и вторгнется на территорию России. С точки зрения России – это война…

- Давайте объясним эту ситуацию так. Я уже не говорю о возможности применения тактического ядерного оружия и о совершенно другом типе ведения военных действий… Это всё очень хорошо понимает коллективный Запад. Поэтому смоделированная нами ситуация маловероятна. Но если вдруг…

Что собой представляют Вооружённые Силы Кыргызской Республики? Что такое её мобилизационный запас? Те войска, которые мы можем выставить, абсолютно ничего не решают. Задействовать их в войне не имеет смысла. Наша военная авиация – это, по сути, российская авиабаза в Канте. Наша разведка подкрепляется тоже российскими силами.

Другое дело, что вторжение на территорию России – это, считайте, вторжение на территорию нашего союза, ЕврАзЭС. И нас это коснётся в любом случае. Непосредственно на полях сражений обойдутся без нас, но война приведёт к оживлению прокси-групп в Афганистане, это такая цепная реакция…

Центральная Азия, согласен с ним политолог Сариев, может "взорваться" с помощью организованного Западом вторжения боевиков из Афганистана. "Уже есть информация, что афганские террористические группировки готовятся к активным действиям. Вполне возможно, что в ближайшее время случится конфликт и в Юго-Восточной Азии: весьма показательно оживление уйгурских правозащитных движений, подстёгиваемых западной пропагандой и выступающих против "геноцида уйгуров" в Китае (которого на самом деле нет)".

Запад, уверен Марс Сариев, сейчас пытается с помощью Украины развалить Россию, а после примется за Китай. И вот в этом случае дестабилизация грозит всему Евразийскому региону.

Ситуация, кстати, может дестабилизироваться не только извне, но и изнутри.

- Вводя санкции, - отмечает политлог Сариев, - Запад надеялся на широкие социальные протесты в России. Локальные протесты есть и будут, но они не приведут к перевороту в России. Успех на украинском фронте купирует этот фактор. Однако Западом проектируются другие виды дестабилизации. Он не прекращает попытки открыть второй фронт против России. Пример – митинг в Жаныозене и в целом "раскачивание" Казахстана.

- Наш ближайший стратегический союзник – и по ОДКБ, и по Таможенному союзу – ведёт сейчас специальную военную операцию, - комментирует Юрий Погиба. - Идут боевые действия, гибнут люди… Соответственно, наша страна к этому конфликту не может не относиться эмоционально, у нас есть эмпатийные связи и с русскими, и с украинцами. Можно говорить о тех кыргызстанцах, которые по собственному выбору воюют сейчас на стороне ВСУ или России (не секрет, что есть и те, и другие, то есть СВО и в прямом смысле прошла через нас), но это – не главное. Наш народ хорошо понимает, что такое война. Мы понимаем также, что этот конфликт повлёк ряд экономических, политических вопросов, с которыми сталкивается и руководство нашей страны.

Над Кыргызстаном довлеет несколько цивилизационных систем: китайская цивилизация, великая исламская цивилизация наша евразийская цивилизация и западная. Мы являемся приграничной страной – отсюда влияние с разных сторон разных систем. То же самое – Украина, где проходит граница между православием, униатством и католицизмом, Европой и Россией. В каком-то смысле мы с ней схожи. Именно на границах империй всегда происходят жёсткие цивилизационные столкновения.

Говоря о событиях на Украине, мы забываем, что терроризм никуда не ушёл. И террористические ячейки в Центральной Азии – это большая проблема и для России. На наших приграничных территориях ситуация далека от радужной, это потенциальная внешняя угроза, рискующая в любой момент обостриться. Но и на территории Центральной Азии есть целый ряд спящих террористических ячеек – это тоже ни для кого не секрет. Которые, пользуясь моментом, могут проснуться и активизироваться…

Всё, по большому счёту, зависит от исхода специальной военной операции и дальнейшего переустройства миропорядка, которое обязательно будет.

Россия получает сейчас уникальный шанс политической перезагрузки, создания новых отношений со своими стратегическими союзниками. Россия и постсоветские страны (в том числе и Кыргызстан) находятся на пути больших изменений политического, экономического и военного характера.