Экономист Атиф Миан показывает, что не так с пакистанским мышлением

Согласно анализу Атифа Миана, разница между уровнями экспорта Индии и Пакистана увеличилась до 20 процентов к концу января 2023 года.

Пакистанский экономист, который пять лет назад потерял работу в правительстве из-за своей веры, представил миру экономические показатели страны, и в анализе, который может расстроить многих в Пакистане, он проводит прямое сравнение с заклятыми соперниками - Индией и Бангладеш.

Ссылаясь на статистику восстановления Пакистана после пандемии, известный пакистано-американский экономист Атиф Миан утверждает, что экономика страны находится в серьезной беде.

"Экономика Пакистана сходит с рельсов", - написал Миан на платформе микроблогов Twitter в среду, 5 апреля.

Миан, который в 2018 году был одним из членов Экономического консультативного совета при правительстве Пакистана, но был снят с должности под давлением из-за того, что является мусульманином-ахмади - одним из преследуемых меньшинств в Пакистане.

Чтобы подкрепить правдивость своих утверждений, он сравнивает данные об экспорте Пакистана с Индией и Китаем. Миан измеряет относительную динамику экспорта (в с января 2021 года и делает вывод, что с января по июль 2022 года экспорт Пакистана начал ухудшаться.

Согласно его анализу, разница между уровнями экспорта Индии и Пакистана увеличилась до 20% к концу января 2023 года.

"Это произошло, несмотря на значительную девальвацию валюты и все "усилия" по увеличению экспорта, учитывая острую проблему платежного баланса. Что происходит? Падение экспорта, вероятно, отражает серьезные сбои в экономике со стороны предложения", - добавил Миан в последующем твите.

Согласно учебнику экономики, когда стоимость валюты снижается или когда иностранная валюта может купить больше местной валюты, это должно способствовать росту экспорта страны. Однако в случае с Пакистаном, где с января 2021 года валюта обесценилась более чем на 75 процентов, показатели экспорта фактически снижаются, как показывает Миан. То же самое происходит и с импортом страны, сказал он.

Рост инфляции

Миан также привел индексы потребительских цен (ИПЦ) для измерения инфляции в трех странах - Пакистане, Индии и Бангладеш. Согласно его расчетам, с января 2021 года потребительские цены в Индии и Бангладеш были относительно стабильными, а к январю 2023 года они все еще были ниже 200 (это означает, что цены не удвоились).

Однако в Пакистане ИПЦ "зашкаливал", потому что его значение было очень высоким. Индекс ИПЦ по сравнению с январем 2021 года в январе 2023 года был выше примерно на 600 пунктов.

"Все это в конечном итоге проявляется в виде быстро растущей инфляции. Она зашкаливает, и это крайне опасно... миллионы людей снова впадают в нищету. Большой дефицит и сужение предложения - это рецепт гиперинфляции", - сказал он.

Роль ПТИ-ПДД

Миан также сослался на свой предыдущий твит, датированный июлем 2022 года, в котором он подчеркнул роль партии бывшего премьер-министра Имрана Хана "Пакистан Техрик э Инсаф" (ПТИ) в доведении страны до такой ситуации. В этом новом твите он обвинил новый режим Пакистанского демократического движения (ПДД), который пришел к власти после смещения Имрана Хана в апреле прошлого года.

"Самое главное - неспособность заключить соглашение с МВФ из-за крайней бесхозяйственности правительства. В прошлом я уже говорил о роли ПТИ в том, что страна оказалась в такой ситуации. Но то, что сделало правительство ПДД, это другой уровень. Оно сняло главу Центрального банка, не имея никакого плана, начало борьбу против собственного министра финансов и в итоге заменило его на близкого родственника премьер-министра - к черту компетентность. То, что последовало за этим, подорвало любое оставшееся доверие к системе", - написал он в Твиттере.

Миан напомнил о сообщениях правительства, когда резервы стремились к нулю, а обменный курс - к 300 пакистанским рупиям за доллар США, добавил он.

"Вот так страна теряет доверие, ощущение, что либо никто не руководит, либо те, кто у власти, не имеют представления о том, что они делают", - сказал он.

Миан напоминает, насколько нарушены основы экономики Пакистана.

"Я уже говорил, что в Пакистане в корне нарушена *нервная система* - та комбинация административных и политических структур, которая гарантирует определенный уровень доверия к экономике. Страна должна начать строить функционирующую нервную систему... каким-то образом", - закончил он свою запись в Твиттере.