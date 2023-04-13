Погода
$ 87.52 - 88.31
€ 95.55 - 96.55

Правда и домыслы о Мустафе Шокае

91  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После обретения независимости многие бывшие советские республики стали по иному смотреть на свою историю, которая при Советах изучалась исключительно с точки зрения коммунистических ценностей. С начала XX века она была практически переписана советскими идеологами, а имена тех, кто выступал за свободу от большевиков, были преданы "анафеме". Среди тех, кто стоял у истоков борьбы за независимость в самой крупной Центрально-азиатской республике - в Казахстане - особо выделяется фигура политика и борца за демократию Мустафы Шокая.

Мустафа Шокай родился в декабре 1890 года в маленьком казахском ауле близ города Кызылорда. Его предки были степными аристократами из знатного казахского рода - дед Мустафы был правителем Сырдарьинской области Хивинского ханства, а отец - уважаемым в народе судьёй. В юности родители отправили его учиться в Ташкентскую гимназию, по окончании которой как лучший ученик Мустафа был представлен к золотой медали. Но узнав об этом, ненавидевший "инородцев" туркестанский генерал-губернатор Самсонов распорядился отдать золотую медаль другому выпускнику-славянину. Но тот оказался честным и отказался от награды, и Шокай все же получил свою медаль… Позже он также с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

Свою активную деятельность по защите интересов казахского народа в царской России Шокай начал еще совсем молодым в 1907 году, когда русский царь Николай II своим указом лишил избирательных прав у коренных народов Сибири и Средней Азии.

В апреле 1917 года Мустафа принял участие в Туркестанском съезде общественных организаций в Ташкенте. На нем был создан Туркестанский Национальный Совет, а 27-летний Мустафа Шокай был избран Председателем Постоянного исполкома и возглавил Туркестанскую автономию. Но после прихода к власти большевиков и перехода Ташкента в их руки, Мустафа Шокай и его соратники продолжили свою деятельность в Ферганской долине, в Коканде, бывшей столице Кокандского ханства, где ещё сохранялись сильные антибольшевистские настроения. Кокандское правительство объявило о намерении созвать в марте 1918 года свой парламент на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования. Две трети мест в парламенте предназначались мусульманским депутатам, а одна треть - представителям немусульманского населения. Существование такого парламента должно было стать первым шагом к демократизации Туркестана. К слову, в образованном в то же время в Ташкенте правительстве Туркестанской Советской Республики из 14 его членов не было ни одного человека из представителей коренных народов.

В январе 1918 г. в ответ на предъявленный ультиматум Шокай отказался признать власть Советов. Для уничтожения Туркестанской автономии из Москвы в Ташкент прибыли 11 эшелонов с войсками и артиллерией, затем начали штурм Коканда и за три дня полностью разрушили и разграбили древний город. Ответом на разгром и массовый грабеж населения Туркестанской автономии стало мощное национально-освободительное партизанское движение, названное большевиками басмачеством и ликвидированное Советской властью лишь в 30-е годы.

Мустафа Шокай чудом спасся во время разгрома и тайно бежал в Ташкент, где два месяца нелегально проживал, и именно тогда сошёлся со старой знакомой актрисой Марией Гориной, на которой женился в апреле 1918 г.

Но советская власть неуклонно следовал по пятам Мустафы. Поэтому в 1921 году он через Тифлис, а затем Стамбул эмигрировал во Францию, где обустроился в городке Ножан-сюр-Марн, в южном пригороде Парижа. Знание ряда европейских языков позволяло Шокаю выступать с докладами и аналитическими обзорами в Париже, Лондоне, Стамбуле, Варшаве. Благодаря разносторонней политической деятельности и большой эрудиции, авторитет Мустафы Шокая в Европе рос очень быстро. Пользовался поддержкой польских, французских и германских властей, а также различных европейских организаций и институтов, но при этом не терял связи с Родиной.

Такое известное в европейских политических кругах лицо с антисоветскими взглядами не могло не привлечь внимание нацистов, у которых были большие планы на Востоке. Ещё в 1933 году Шокай был приглашён в Берлин для встречи с доктором Георгом Ляйббрандтом, руководителем политического отдела Восточного министерства рейха. Уже тогда пришедший к власти Гитлер вынашивал план захвата Советского Союза и исподволь начинал подготовку к этому.

В день нападения на Советский союз, 22 июня 1941 года, нацисты в Париже арестовали всех заметных эмигрантов из СССР и заключили в замок Компьен. Там же оказался и Шокай. Через три недели его вывезли в Берлин и полтора месяца вели обработку, предлагая возглавить Туркестанский легион, который планировалось набрать из пленных советских тюрков, заключенных в концлагерях. Немцы рассчитывали на авторитет Шокая. Легион должен был частично заменить немецкие части в боях на Восточном фронте против советских войск. Шокай потребовал ознакомить его с условиями содержания земляков в этих лагерях и был потрясен нечеловеческими условиями жизни азиатов за колючей проволокой.

После посещения концлагерей Сувалки, Вустрау и Ченстохова осенью 1941 года Мустафа написал письмо главе МИДа Третьего рейха группенфюреру СС Иоахиму фон Риббентропу, где были такие строки: "…видя, как представители нации, воспитавшей таких гениев, как Гёте, Фейербах, Бах, Бетховен, Шопенгауэр, обращаются с военнопленным, я не могу принять предложение возглавить Туркестанский легион и отказываюсь от сотрудничества. Все последствия моего решения я осознаю́".

И эти последствия наступили очень быстро. Поняв, что использовать Шокая не удастся, немецкое руководство решает убрать его. В то время, когда 22 декабря 1941 года Гитлер подписывал указ о создании Туркестанского и других национальных легионов, Шокай уже лежал в тяжелом состоянии (скорей всего отравленный) в берлинском госпитале "Виктория", а 27 декабря 1941 года его не стало.

Но советская идеологическая машина продолжала бороться с ним даже после смерти, и клеймить как предателя и пособника фашизма. Историки и ученые после долгих лет скрупулезного исследования архивов Франции, Германии, Турции и других стран, где в свое время жил и вел трудовую деятельность Мустафа Шокай, не нашли ни одного доказательства или подтверждения этим домыслам. Ни в одном документе не было найдено факта его сотрудничества с нацисткой Германией и участии в создании "Туркестанского легиона". Ученые единогласно сходятся во мнении, что имя Мустафы Шокая ничем не запятнано. Сфальсифицировав линию судьбы своего непримиримого врага, Советская власть, по сути, продолжала мстить ему за идеи о свободной и независимой стране казахов.

Мустафа Шокай был похоронен по казахским обычаям на мусульманском кладбище в Берлине, во дворе мечети, где захоронены самые выдающиеся тюркские деятели. Во французском городе Ножан-сюр-Марн открыта стена памяти Мустафы Шокая и установлен его памятник. В Париже честь него назван прекрасный городской сквер.

Источник: nuz.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428812
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  