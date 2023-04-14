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Именем писателя Чынгыза Айтматова назовут в Баку улицу или парк

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- Нина Ничипорова
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"Вопрос с увековечиванием памяти писателя Чынгыза Айтматова решен на самом высочайшем уровне, здесь проблем не возникнет",- заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Латиф Гандилов во время встречи с председателем комитета ЖК по международным делам Уланом Примовым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-азербайджанского сотрудничества, в том числе по межпарламентской линии.

Улан Примов подчеркнул, что отношения между народами Кыргызстана и Азербайджана являются братскими, их связывают глубокие исторические корни и культурные традиции. По его словам, между странами установлен регулярный диалог как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате, в том числе по линии Парламентской Ассамблеи тюркских стран и Организации Тюркских Государств.

Касаясь укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества, Улан Примов добавил, что оно рассматривается в качестве одного из важных факторов укрепления дружбы и доверия. Он затронул вопрос и об увековечивании памяти Чынгыза Айтматова в Баку, назвав его именем одну из центральных улиц или парк, в связи с проведением в 2023 году юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию великого кыргызского писателя.

В свою очередь посол Латиф Гандилов отметил, что Азербайджан ценит установившийся высокий уровень доверия между странами и заинтересован в дальнейшем развитии диалога. "Вопрос с увековечиванием памяти писателя Чынгыза Айтматова решен на самом высочайшем уровне, здесь проблем не возникнет",- заверил он.

Латиф Гандилов также проинформировал, что в этом году 10 мая отмечается 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В этой связи планируется проведение ряда мероприятий в дружественных странах, в том числе и в Кыргызстане. "Мы хотели бы организовать конференцию в Жогорку Кенеше и просим оказать содействие в данном вопросе", - сказал Латиф Гандилов.

Улан Примов отметил, что парламент Кыргызстана готов провести конференцию, посвящённую 100-летию Гейдара Алиева в ближайшее время. "С нашей стороны мы приложим максимальные усилия для того, чтобы мероприятие прошло на должном уровне", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/428813
Теги:
Азербайджан, Чингиз Айтматов, юбилей, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, посол
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