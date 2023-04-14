Китай в этом году начнет строительство ОЧК-2 в Кыргызстане

На площадке Министерства экономики и коммерции КР состоялась встреча заместителя главы министерства экономики и коммерции КР Каната Абдрахманова с советником по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики Ли Юе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы по реализации проектов двусторонней технико-экономической помощи, в частности проекты в сфере ирригации, строительства транспортной инфраструктуры, поставки медицинского оборудования и др.

Стороны договорились продолжить активную работу по продвижению данных проектов.

Советник информировал, что китайская сторона разделила на три этапа проекты, внесенные на рассмотрение. Необходимо отметить, что проекты "Строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2)", "Поставка и установка современного медицинского оборудования", а также "Развитие улично-дорожной сети г. Бишкек (3 фаза)" вошли в этап первоочередной реализации.

Замминистра отметил высокую важность проекта "Строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2)", реализация которого позволит сократить потерю воды до 400 млн м3 в год при существующем дефиците поливной воды в Чуйской долине и повысить водообеспечение земель.

Ли Юе информировал, что китайская сторона уделяет особое значение проекту "Строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2)" и приложит усилия для ускорения реализации данного проекта. Также, советник сообщил о намерении китайской стороны начать реализацию проекта "Строительство обводного Чуйского канала (ОЧК-2)" в 2023 году.

Кроме того, по информации китайской стороны, в ближайшее время ожидается поставка двух комплектов мобильного госпиталя для Кыргызской Республики.

В свою очередь, заместитель министра выразил благодарность за оказание содействия в реализации вышеуказанных проектов, в том числе за реализацию проекта по поставке пожарной аварийно-спасательной техники.

Вместе с тем, советник выразил признательность Министерству экономики и коммерции КР за сотрудничество и оперативное содействие в подготовке важных двусторонних мероприятий".