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В Ноокате незаконно приватизированный детский сад возвращен государству

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- Бакыт Басарбек
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В Ноокатском районе незаконно приватизированный детский сад возвращен государству, сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, проверкой было установлено, что решением Ноокатского районного суда от 2008 года за А.А. незаконно признано право собственности на здание детского сада в с.Арбын Кенешского айыльного округа Ноокатского района с прилегающим земельным участком, площадью 0,18 га и выданы правоудостоверяющие документы.

"По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой района кассационного представления указанное решение районного суда отменено.

На основании акта прокурорского реагирования прокуратуры района указанное здание детского сада с земельным участком, площадью 0,18 га рыночной стоимостью 19 млн. 524 тыс. сомов возвращено в муниципальную собственность Кенешского айыл окмоту".


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URL: https://www.vb.kg/428818
Теги:
детский сад, Ноокатский район, прокуратура
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