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17-19 апреля в некоторых районах Бишкека не будет газа

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- Назгуль Абдыразакова
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С 17 по 19 апреля текущего года планируется проведение плановых работ по врезке вновь смонтированного газопровода низкого давления по адресу: ул. Садыгалиева – ул. Волкова. Об этом сообщает "Бишкекгаз".

В связи с этим, будет временно прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами: Волкова, Ден Сяопина, Патриса Лумумбы, Владимировская.

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.


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URL: https://www.vb.kg/428820
Теги:
отключение газа, Бишкек
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