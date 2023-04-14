17-19 апреля в некоторых районах Бишкека не будет газа

С 17 по 19 апреля текущего года планируется проведение плановых работ по врезке вновь смонтированного газопровода низкого давления по адресу: ул. Садыгалиева – ул. Волкова. Об этом сообщает "Бишкекгаз".

В связи с этим, будет временно прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами: Волкова, Ден Сяопина, Патриса Лумумбы, Владимировская.

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.