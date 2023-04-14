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В Бишкеке впервые пройдет Центрально-Азиатский форум фестивалей

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- Назгуль Абдыразакова
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Всемирные игры кочевников, KOLFEST, Крыша мира, Burning Man, Spirit of Tengri - организаторы более 30 крупнейших творческих и туристических фестивалей из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и России впервые соберутся вместе на Центрально-Азиатском Форуме фестивалей. Он пройдет 29 апреля в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба фонда туризма развития в КР.

По ее данным, форум предназначен для организаторов фестивалей в регионах Кыргызстана. В нашей стране проводится немало интересных мероприятий, но не всегда они становятся постоянными или начинают приносить прибыль. На форуме будут обсуждаться варианты монетизации фестивалей, новых тенденции и инновационные подходы к организации мероприятий.

Площадка собирает более 200 профессионалов из разных областей event-индустрии, которые получат возможность услышать выступления опытных спикеров, поучаствовать в дискуссиях, найти новых партнеров и полезные решения для своих фестивалей.

Запланированы дискуссии на самые разные и актуальные темы, такие как "Фестивали как один из главных инструментов привлечения международных туристов" или "Инструменты продвижения для фестивалей и тенденции развития мировой фестивальной индустрии".

Организаторы фестиваля - Международный фестиваль музыки и искусства KOLFEST в партнерстве с Фондом поддержки развития туризма при финансовой поддержке посольства Швейцарии в КР.


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URL: https://www.vb.kg/428822
Теги:
туризм, фестиваль, форум, Бишкек
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