Садыр Жапаров: Мы конфисковали спиртзавод компании "Аю"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем очередном интервью ИА "Кабар" ответил на вопросы по поводу финансовых средств, которые поступили в казну от подозреваемых в коррупции чиновников.

По его словам, за два с половиной года силами Генпрокуратуры, ГКНБ и МВД подозреваемые в коррупции выплатили в казну более 10 млрд сомов.

"Если кому интересно, пусть формируют комиссию и проверяют: от кого и сколько денег поступило. Нам нечего скрывать. Конечно, было бы лучше, если бы мы открыто указали все эти данные. Однако у большинства из них была просьба не разглашать их данные. Но если кому интересно, будь то политики, журналисты или депутаты, обращайтесь. Мы покажем вам весь список и суммы. Нам нечего скрывать, так как мы работаем открыто", - сказал глава государства.

Президент в этой связи прокомментировал появившееся мнение, что если у коррупционера есть деньги, то он может таким образом уйти от правосудия.

"Это не означает, что их оправдают, как только они окажутся под домашним арестом. Несомненно, судебные процессы будут продолжены и именно суд вынесет свой окончательный вердикт", - отметил он.

Садыр Жапаров также подтвердил информацию о конфискации производственного имущества у компании "Аю"

Мы 2,5 года шли на встречу компании "Аю". Но теперь старые времена прошли. Мы говорили руководству компании: "Теперь работайте чисто. Не прячьте налоги и не фальсифицируйте акцизы. Не занимайтесь контрабандой спирта. Забудьте по те времена, когда вы взятками откупались от властей. Нам не нужны эти деньги, нам нужно наполнить бюджет". Не послушали. Попались с 12 тысячами поддельными акцизными марками. Кроме этого, они продолжали заниматься контрабандой спирта. Последний раз попались с 275 тоннами спирта почти на 40 миллионов сомов. А сейчас спиртзавод и водочный завод компании "Аю" конфискованы в соответствии с законом и передаются государству. Отныне и спирт, и водка будут производиться государством", - заявил президент.

Отметим, основателем и руководителем компании "Аю" является Шаршенбек Абдыкеримов (Шаки). Также он является основателем партии "Кыргызстан".

В 2021 году запомнился кыргызстанцам своей любовью к патриотическим песням. Во время избирательной кампании на выборах депутатов ЖК Шаршенбек Абдыкеримов в своем агитационном материале рассказал, что заплатил певцу за три песни 2,5 млн сомов.

"Я отдыхал на Иссык-Куле. И как-то раз во время такого отдыха я решил пригласить певца Токо (Токтобека Асаналиева). Он находился в Нарыне. Я позвонил ему и сказал ему: "Если ты приедешь в течение двух часов из Нарына и исполнишь три песни про Ат-Башы, то я заплачу тебе 2,5 млн сомов. И он приехал за 2 часа", - сказал он.