Командный зачет: Кыргызстан занял второе место на чемпионате Азии

По греко-римской борьбе сборная Кыргызстана заняла второе место в командном зачете на чемпионате Азии, который проходит в Астане. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, среди выступавших были борцы греко-римского стиля представители СДЮШОР Ленинского района, которые в свою очередь завоевали две медали.

Чемпионом Азии в весовой категории до 82 кг стал Акылбек Талантбеков.

Бронзовым призером Чемпионата Азии в весовой категории до 67 кг стал Раззак Бейшекеев.

Напомним, В Астане с 9 по 14 апреля 2023 года проходит Чемпионат Азии среди взрослых по греко-римской, женской и вольной борьбе.