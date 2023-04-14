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Командный зачет: Кыргызстан занял второе место на чемпионате Азии

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- Назгуль Абдыразакова
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По греко-римской борьбе сборная Кыргызстана заняла второе место в командном зачете на чемпионате Азии, который проходит в Астане. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, среди выступавших были борцы греко-римского стиля представители СДЮШОР Ленинского района, которые в свою очередь завоевали две медали.

Чемпионом Азии в весовой категории до 82 кг стал Акылбек Талантбеков.

Бронзовым призером Чемпионата Азии в весовой категории до 67 кг стал Раззак Бейшекеев.

Напомним, В Астане с 9 по 14 апреля 2023 года проходит Чемпионат Азии среди взрослых по греко-римской, женской и вольной борьбе.


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URL: https://www.vb.kg/428825
Теги:
борьба, Казахстан, чемпионат, Кыргызстан
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