Кыргызстан и Россия – от торговли до безопасности

"Старый друг - лучше новых двух". Это понятие сейчас объединяет взаимоотношения России и Кыргызстана в этот сложный период. Основная масса населения Кыргызстана понимает, что без России республика уже никуда. Здесь очень высокий уровень доверия к СМИ РФ, а уровень проникновения русского языка и культуры повсеместный. Причем дополняют друг друга так органично, что не поймешь, где какой язык преобладает. Редко какой депутат или министр сможет довести свою речь с трибуны до конца на чистом кыргызском, без добавления слов или выражений из русского языка. Тем более, что в Кыргызстане самый высокий уровень преподавания русского языка по всему среднеазиатскому региону. Да и географическое положение в самом центре континента и рельеф способствуют ориентированности кыргызов на Россию, пишет издание Asia-today.news.

Историческая связь кыргызов с Россией имеет очень крепкие корни. Кыргызы считаются выходцами из Минусинской котловины бассейна реки Енисей. Кыргызы называли ее Энесай. Кыргызский каганат в период своего величия располагался на территориях Алтая, Саянов, восточной части Средней Азии, и достигал берегов Тихого океана. Сегодня одна из самых оживленных трасс Алтая называется Чуйским трактом и доходит она до одноименной долины.

От дел прошлым к современным. Сегодня внешний долг Кыргызстана превышает $5 миллиардов, а мог быть превысить шесть. Все потому, что Россия единственная страна, простившая долги и проценты по ним республике на сумму около $700 миллионов. С процентами сегодня сумма могла как раз достичь миллиарда. Кроме того, идет процесс обновления в армии КР и поставок вооружения, техники на тот же миллиард вечнозеленых. Также ежегодно Москва дает Бишкеку на поддержание бюджета несколько десятков миллионов долларов.

Москва также стала уделять больше внимания региону в целом, и Кыргызстану в частности. Так необходимо упреждать угрозы на дальних рубежах, чем ликвидировать последствия на своей территории. Ведь согласно еще планам Бжезинского, западный мир намерен разжечь пожары по всему периметру России, которые повлекут военные и гуманитарные катастрофы. Они рикошетом ударят по Китаю, еще одному партнеру Кыргызстана, обретшему влияние в последние годы, и ставшему сегодня крупнейшим кредитором республики.

Торговля. Здесь недавно структуры Запада – Европейского Союза (ЕС) и Азиатского банка развития (АБР) наезжали на руководство Кыргызстана за помощь в обходе санкций против России. Мол, подозрительно у республики выросли объемы экспорта и импорта, спрос на дорогие товары выросли. И пообещали страшные кары в виде вторичных санкций уже против самого Бишкека. На что министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев в интервью радио "Азаттык" дал свой ответ: "На самом деле, наш товарооборот начал расти еще до войны, с 2021 года. Как вы знаете, в рамках фискальной реформы мы внедрили электронные виды товарно-транспортной накладной (ЭТТН) и счета-фактуры (ЭСФ), что вызвало резонанс в обществе. С их помощью мы планируем снизить долю теневой экономики до 20 процентов к 2026-2027 году. Ведь многие знают, что раньше поступали миллиарды средств и за счет реэкспорта работали такие рынки, как "Дордой" и "Кара-Суу". Но тогда товары оставались в тени и не учитывались. А теперь все регистрируется, и экспортно-импортные операции будут осуществляться через электронный товарооборот". Он также признал, что Кыргызстан увеличил и экспорт. В основном речь идет о товарах народного потребления.

"Мы сказали представителям ЕС, что готовы поделиться ими нашей статистикой, но озвучили требование, что тогда и они должны предоставить нам этот список. Другими словами, мы поинтересовались, какая продукция подпадает под косвенные санкции, а что идет как товары народного потребления. Нам нельзя допустить того, чтобы наша экономика пострадала из-за этого конфликта. Ведь мы торгуем не только с Россией, растет наш товарооборот и с рядом европейских стран", - отметил министр экономики и коммерции. - "Есть случаи, когда из-за санкций торговля Кыргызстана с некоторыми странами Европы увеличилась не на 300 процентов, а на 38 тысяч процентов (!). Мы являемся транзитной страной, а потому эти государства вынуждены перевозить некоторые товары через нас. Мы сейчас работаем над тем, чтобы не упустить эту возможность".

Объем взаимной торговли КР и РФ с каждым годом растет. По итогам прошлого года объем взаимного товарооборота вырос на 40,8 процента, составив $3,234 миллиарда (Турция пытается заманить республику в сети проекта "Великий Туран" обещанием довести торговлю до одного миллиарда). Объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года составил $545,3 миллиона. В 2022 году в этот же период данные показатели были выше на 11%, сообщает Нацстаткомитет Кыргызстана. Экспортные поставки увеличились на 14,3%, в то время как импортные поступления, напротив, сократились на 18,6%. Наибольшая доля взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в январе-феврале 2023 года пришлась на Россию - 61.6% и Казахстан 35.5%.

75 процентов продовольствия на рынке Кыргызстана – российская продукция. В первую очередь это касается – зерна, муки и изделий из них. Кыргызстан получил на текущий год свою квоту на сахар без экспортных пошлин в 50 тысяч тонн. То же самое относится и к другой важной части экономики – энергоносителей. Более 90 процентов топлива приходят из России или более миллиона тонн ГСМ. А российский "Газпром" не дал замерзнуть этой зимой кыргызстанцам, обеспечив стабильные поставки. Кроме того, две страны договорились на поставки российской электроэнергии - 875 миллионов киловатт-часов в течение осенне-зимнего периода 2023-2024 годов. Российская энергия оказалась более выгодной, чем казахстанская или таджикистанская. В прошлом году энергию должна была поставить Туркмения, однако Узбекистан, как водится, перехватил выделенные Кыргызстану объемы поставок, мол, нам нужнее, а с вами как-нибудь рассчитаемся. Бишкек смолчал.

Недавно председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров на заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии заявил, что в качестве перспективных направлений КР видит необходимость наращивания взаимодействия посредством создания совместных предприятий.

"Считаю важным не останавливаться на достигнутом. Потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. Мы должны создавать благоприятные условия для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также для укрепления межрегионального партнерства между областями и субъектами двух государств", - отметил Жапаров.

По его словам, Россия привлекательна для Кыргызстана в вопросах поставок промышленных товаров, топливно-энергетических ресурсов, медицинской, фармацевтической и химической продукции, лесоматериалов, машин и оборудования, ветеринарных препаратов, новых технологий. Совместные предприятия КР предлагает создавать в области легкой и пищевой промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, а также их реализации.

Безопасность. После срочного бегства США из Афганистана, будущее региона повисло в воздухе. В этой стране идут столкновения всех против всех. Талибы уже не выглядят единой силой, раскалываются на этнические составляющие. Во всю "резвятся" сторонники запрещенной в России организации "ИГИЛ". К тому же, "горит бикфордов шнур" в Пакистане. Поэтому крайне важным выглядит скорое создание объединенной системы противовоздушной обороны Кыргызстана и России. Ее проект уже находится на подписи у главы России. Скорее всего, подписание данного документа произойдет в Москве 9 мая, когда Садыр Жапаров приедет на празднование очередной годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. В случае реализации данного проекта, можно предположить, что будет прикрыта большая часть территории Кыргызстана от налетов авиации, ракет или беспилотников. От угроз необходимо закрыть небо над не только столицей или густонаселенных частей, но и над плотинами ГЭС или хвостохранилищами с ураном. Ведь их разрушение может привести к масштабным затоплениями не только в Кыргызстане, но и в Узбекистане с Казахстаном. А также масштабному радиоактивному заражению.

За счет активизации учений и связей в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), боеготовность Вооруженных сил КР существенно поднялась. Кроме того, имеются еще Объединенная система ПВО, Минская конвенция о сотрудничестве органов правопорядка и т.п.

В Бишкеке также приняли решение сотрудничать в области биологической безопасности с Москвой. Ведь в отличие от предложений Вашингтона, россияне готовы передать все объекты в руки местных специалистов, в том числе и итоги исследований. В общем, вопрос открытия военных биолабораторий США в республике закрыт.

Влияние и привлекательность таких структур, где участвует Россия, растут. Тому пример, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) или БРИКС. В первой Кыргызстан находится с самого ее основания. Причем в ШОС почти зашел Иран – обладатель ядерного оружия и передовых технологий производства беспилотников и больших запасов нефти и газа. В БРИКС, как ожидается, осенью подаст заявку на вступление Саудовская Аравия. Обе эти страны под гарантии безопасности России и спонсорстве Китая решили прекратить вражду. Возможно, примирение произойдет и на более тонком уровне – сунниты с шиитами "закопают топор войны", тянущейся несколько столетий.

Это все напоминает кыргызскую пословицу: "Хороший сосед ближе дальнего родственника!"