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Сквер на территории старого аэропорта будет полностью благоустроен

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- Назгуль Абдыразакова
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Сквер на территории старого аэропорта будет полностью благоустроен. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на пересечении проспекта Айтматова и улицы Ажибек баатыра имеется свободный участок муниципальной земли.

Специалисты "Бишкекглавархитектуры" подготовили проект благоустройства – очень интересный с точки зрения современной архитектуры.

На территории заменят асфальт и уложат брусчатку, установят небольшой фонтан, ночное освещение, скамейки и детскую площадку, а также посадят несколько видов деревьев.

В сквере будет все необходимое для комфортного отдыха взрослых и детей!

"В Бишкекглавархитектуре есть программа "Урбанистика и город для людей". По данной программе совместно с городскими службами будут благоустраивать все неухоженные участки в столице"- говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/428827
Теги:
аэропорт, благоустройство, Бишкек
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