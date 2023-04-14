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Состоялось заседание Совета глав МИД государств-участников СНГ

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- Светлана Лаптева
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14 апреля 2023 года в городе Самарканд под председательством Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ. Это первое заседание СМИД СНГ в этом году, которое проходит в рамках председательства Кыргызской Республики в Содружестве.

Главы делегаций в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

Министр Жээнбек Кулубаев в своем выступлении отметил, что в рамках своего председательства Кыргызская Республика ставит задачу совместными усилиями внести вклад в повышение эффективности деятельности организации и укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Также подчеркнул, что на сегодняшний день СНГ остается важным элементом и широкой площадкой для укрепления интеграционных процессов и многопланового сотрудничества между нашими странами.

Главы внешнеполитических ведомств высоко оценили работу, проводимую кыргызской стороной в рамках председательства в СНГ, и выразили готовность принимать активное участие в предстоящих мероприятиях.

По итогам заседания члены Совета одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящих заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ решено провести 12 октября текущего года в г. Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/428837
Теги:
МИД, Кыргызстан
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