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Музеи Стамбула раскрывают мир с неожиданных ракурсов

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Стамбул является отличным городом для отдыха с детьми. Его достопримечательности могут подарить уникальные впечатления и притягивают интерес туристов со всего мира. Музеи Стамбула расширяют знания о культуре, искусстве, технологиях и истории, создавая веселые моменты для всей семьи.

Детские музеи этого города объединяют столетия, завлекают в волшебный мир и раскрывают мир с неожиданных ракурсов. К 23 апреля, Дню национального суверенитета Турции и Дню защиты детей, они готовят специальную программу для своих маленьких посетителей.

Музей Рахми М. Коча

Открытый в 1994 году музей Рахми М. Коча является одним из уникальных музеев. Он расположен в Хаскее на берегу Золотого Рога и является единственным крупным музеем Турции, посвященным истории транспорта, промышленности и связи. Музей обещает незабываемое путешествие в прошлое с экспонатами, демонстрирующими классические автомобили, первые трамваи, лодки, старинные самолеты, пароходы и пенни-фартинги (первые виды велосипедов).

Его посетители могут расширить свой кругозор в разделах, посвященных научным изобретениям и инструментам. Коллекция музея включает в себя некоторые личные вещи Мустафы Кемаля Ататюрка. Музей Рахми М. Коча регулярно организует различные мероприятия и мастер-классы для детей, во время которых родители могут посетить приморские кафе и рестораны неподалеку.

Музей игрушек

Стамбульский музей игрушек, расположенный в историческом особняке в Кадыкее, самом известном районе Анатолии, приглашает посетителей всех возрастов окунуться в красочный мир игрушек. Большая коллекции была собрана поэтом и писателем Сунаем Акыном за два десятилетия в антикварных магазинах и на аукционах в 40 странах. Музей игрушек является отличным местом для совместного времяпрепровождения родителей и детей. Его экспонаты включают в себя самые известные образцы игрушек с 1700-х годов по настоящее время, предлагая родителям и детям возможность узнать о мировой истории в увлекательной и запоминающейся форме. Кроме того, Стамбульский музей игрушек стал пионером в создании такой площадки и вдохновил другие города к открытию таких культурных мест.

Миниатюрк

Еще одним любимым музеем детей является музей Миниатюрк, в котором представлено архитектурное наследие цивилизаций, правивших Анатолией на протяжении всей истории. Он начал принимать посетителей с 2003 года под лозунгом "Маленькая модель большой страны". Музей представляет собой уникальный парк, где выставлены макеты в масштабе 1/25 наиболее важных произведений тюркского искусства. Миниатюрные модели 137 архитектурных произведений: от караван-сараев до мечетей, церквей и синагог, от древних зданий до дворцов. Все они демонстрируют величие архитектуры Турции.

Музей иллюзий

Стамбульский музей иллюзий приглашает детей в удивительный и занимательный мир. Здесь представлены оптические иллюзии, голограммы, иллюзионные туннели и искусственно оформленные комнаты, в которых посетитель оказывается перевернутым с ног на голову, что дарит интригующие впечатления посетителям всех возрастов. Экспонаты музея способствуют развитию детского воображения благодаря необычным трюкам восприятия. Заглянув в музейную комнату бесконечности, вихревой туннель и перевернутую комнату, можно отлично провести время с детьми и сделать много фотографий.


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URL: https://www.vb.kg/428838
Теги:
музей, Турция
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