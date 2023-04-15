В историческом музее состоялась встреча Сергея Корсакова с жителями Бишкека

В Национальном историческом музее состоялась встреча космонавта-испытателя Сергея Корсакова с жителями Бишкека. Встретила "космического" гостя директор НИМ Жылдыз Бакашова. Для уроженца Бишкека провели экскурсию по экспозиции музея.

В актовом зале музея собрались школьники, студенты Кыргызского авиационного института имени И. Абдраимова, пенсионеры, госслужащие и многие другие. Зал был полон и свободных мест не было. Люди встретили космонавта бурными аплодисментами.

Первое слово взяла директор исторического музея Жылдыз Бакашова.

"Я думаю, что не зря открытая встреча с Сергеем Корсаковым под символическим названием "Дорога к звездам начинается в Бишкеке" проходит именно в Национальном историческом музее. Многие кыргызстанцы в детстве не раз посещали наш музей. Многие из них добились ошеломительных высот в карьере, а некоторые и добрались до звезд.

Мы гордимся, что Сергей Владимирович Корсаков - уроженец Фрунзе, нынешнего Бишкека сегодня здесь с нами! Он прошел тернистый путь становления от мечтательного фрунзенского школьника до космонавта-испытателя. Но он никогда не забывал родные места. В 2022 году он провел на Международной космической станции 195 дней и развернул в "этой ледяной синеве", как пелось в песне, флаги Кыргызстана и Бишкека.

Оказывается перед полетом каждый космонавт формирует список личных вещей, которые возьмет с собой. При этом общий вес такого "багажа" не должен превышать одного килограмма. Сергей Владимирович нашел место в своём багаже, а значит и в своём сердце для флагов Кыргызстана и Бишкека. Для кыргызстанцев это, поверьте, очень много значит!

Мы рады, что у нас есть такой соотечественник с большим сердцем и ослепительной гагаринской улыбкой. Мы будем радоваться Вашим успехам и достижениям. Надеемся, что Вы еще не раз посетите Кыргызстан!", - сказала она.

В свою очередь Сергей Корсаков поблагодарил коллектив и директора Национального исторического музея за теплую встречу. Также космонавт вручил музею флаг Кыргызстана, который вернулся с ним из космоса.

Во время встречи он рассказал присутствующим подробности о своей карьере, интересные истории о нахождении на борту МКС.

После встречи прошел показ фильма "Время Первых" о первом в истории выходе человека в открытый космос.