Погода
$ 87.55 - 88.31
€ 96.90 - 97.90

Мэрия Бишкека оштрафовала компании "Боорсан Констракшн" и "Би Строй Групп"

145  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека усиливает контроль за соблюдением санитарных норм со стороны строительных объектов, большегрузных автомобилей, которые выезжают с площадок не очищая колеса от грунта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"По выявленным нарушениям со стороны инспекции на месте составляются протоколы, более того в качестве предупреждения всем представителям бизнеса, всем видам хозсубъектам выдаются уведомления об обязательном соблюдении правил благоустройства.

Так за повреждение и загрязнение дорожного сооружения на пересечении улиц Исанова и Токтогула по статье 177 Кодекса "О правонарушениях" КР на 23 000 сомов инспекцией наложен штраф на компанию "Боорсан Констракшн". По этой же статье понесут ответственность компании "Би Строй Групп", "Лидер Хаус" и горожанин Сарыбаев за загрязнение проезжей части дороги по улице Баялинова №156.

Отметим, что в прошлом месяце по результатам рейдовых мероприятий совместно с управлением государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкек были установлены 20 подобных нарушений. На все строительные компании были составлены протоколы.

Всего с начала месяца по данной статье зафиксированы 28 нарушений на общую сумму 582 000 сомов.

Муниципальная инспекция предупреждает: при установлении нарушения правил благоустройства будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм собственности".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428840
Теги:
Бишкек, мусор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  