Мэрия Бишкека оштрафовала компании "Боорсан Констракшн" и "Би Строй Групп"

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии Бишкека усиливает контроль за соблюдением санитарных норм со стороны строительных объектов, большегрузных автомобилей, которые выезжают с площадок не очищая колеса от грунта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"По выявленным нарушениям со стороны инспекции на месте составляются протоколы, более того в качестве предупреждения всем представителям бизнеса, всем видам хозсубъектам выдаются уведомления об обязательном соблюдении правил благоустройства.

Так за повреждение и загрязнение дорожного сооружения на пересечении улиц Исанова и Токтогула по статье 177 Кодекса "О правонарушениях" КР на 23 000 сомов инспекцией наложен штраф на компанию "Боорсан Констракшн". По этой же статье понесут ответственность компании "Би Строй Групп", "Лидер Хаус" и горожанин Сарыбаев за загрязнение проезжей части дороги по улице Баялинова №156.

Отметим, что в прошлом месяце по результатам рейдовых мероприятий совместно с управлением государственного архитектурно-строительного контроля по городу Бишкек были установлены 20 подобных нарушений. На все строительные компании были составлены протоколы.

Всего с начала месяца по данной статье зафиксированы 28 нарушений на общую сумму 582 000 сомов.

Муниципальная инспекция предупреждает: при установлении нарушения правил благоустройства будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм собственности".