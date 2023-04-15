Пограничники обнаружили в доме жителя села Чечме 14 тонн карбамида

Пограничники Айдаркенского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР обнаружили контрабандную селитру в одном из приграничных домов. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"В рамках борьбы с контрабандной деятельностью на территории Баткенской области пограничники совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР провели обыск в доме у жителя села Чечме Кадамжайского района У.Ж.

В ходе обыска были обнаружены 14 000 кг карбамида узбекского производства.

По предварительной информации, карбамид был завезен контрабандным путем и предназначался для дальнейшей реализации на территории Кыргызской Республики.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и карбамид были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства".