Погода
$ 87.55 - 88.31
€ 96.90 - 97.90

В Бишкеке прошёл чемпионат МВД по боевому самбо

235  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне на базе спортивного комплекса "Динамо" прошла церемония открытия чемпионата МВД по боевому самбо среди сотрудников центрального аппарата МВД КР. В спортивном состязании приняли участие сотрудники служб, главных управлений, управлений, самостоятельных подразделений МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам соревнований первое место заняли сотрудники Республиканского учебного центра МВД КР, второе место - СБНОН МВД КР, третье - Управления организации государственной защиты МВД КР.

Команда-победитель примет участие в чемпионате по боевому самбо, который пройдет в память о сотрудниках милиции, погибших во время беспорядков 2010 года, который состоится 24 апреля в городе Ош.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428844
Теги:
МВД, самбо, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  