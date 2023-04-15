В Бишкеке прошёл чемпионат МВД по боевому самбо

Накануне на базе спортивного комплекса "Динамо" прошла церемония открытия чемпионата МВД по боевому самбо среди сотрудников центрального аппарата МВД КР. В спортивном состязании приняли участие сотрудники служб, главных управлений, управлений, самостоятельных подразделений МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам соревнований первое место заняли сотрудники Республиканского учебного центра МВД КР, второе место - СБНОН МВД КР, третье - Управления организации государственной защиты МВД КР.

Команда-победитель примет участие в чемпионате по боевому самбо, который пройдет в память о сотрудниках милиции, погибших во время беспорядков 2010 года, который состоится 24 апреля в городе Ош.