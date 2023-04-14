Венгрия проявила интерес в поставке халяльного мяса из Кыргызстана

На площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялась встреча министра Данияра Амангельдиева с представителями крупной венгерской компанией "Matusz Vad Zrt.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Делегация во главе с г-ном Патриком Матусом совладельцем и директором компании "Matusz - Vad Zrt" прибыла в Кыргызстан с целью реализации контракта с ОсОО "TORO", а также для обсуждения вопроса увеличения поставок и диверсификации ассортимента продукции из Кыргызской Республики.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних торгово-экономических отношений. В частности, Венгерская сторона проявила интерес в поставке халяльной мясной и рыбной продукции из Кыргызстана.

Стороны рассмотрели инвестиционный потенциал каждой области Кыргызстана. Представителям компании было рекомендовано обратить внимание на кыргызскую экологическую продукцию.

Кроме того, Стороны обсудили вопросы, касающиеся условий заморозки и хранения продуктов, логистики из Кыргызстана в Венгрию. В частности, открытия новых торговых логистических центров по продаже продуктов питания для реэкспорта, замороженных холодильных цехов для производства, связанных для перевозок данных продуктов.

Также, планируется, что 15 апреля бизнес –делегация посетит несколько предприятий, в том числе и убойный цех ОсОО "TORO".