ЕЭК поднимает вопрос кыргызских перевозчиков, задержанных таможней Беларуси

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров обсудил проблему кыргызстанских водителей-перевозчиков, задержанных в Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК.

Как стало известно, Эльдар Алишеров во время рабочей встречи с председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимиром Орловским и представителями белорусского бизнес-сообщества, прошедшей 12 апреля в Минске, поднял этот вопрос.

Министр отметил обеспокоенность кыргызской стороны относительно задержания товаров "легковые транспортные средства", следующих транзитом в Кыргызстан через территорию Беларуси. В свою очередь, Владимир Орловский выразил о готовности найти взаимоприемлемые решения для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, в конце марта стало известно, что более 500 машин, предназначенных для Кыргызстана, задержаны в Беларуси. Отечественные перевозчики отмечают, что эта тенденция возникла с начала текущего года. По словам водителей, беларуская таможня не пропускает вагоны и автовозы, перевозящие легковые автомобили.