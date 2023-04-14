Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 95.55 - 96.55

ЕЭК поднимает вопрос кыргызских перевозчиков, задержанных таможней Беларуси

215  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Эльдар Алишеров обсудил проблему кыргызстанских водителей-перевозчиков, задержанных в Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК.

Как стало известно, Эльдар Алишеров во время рабочей встречи с председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимиром Орловским и представителями белорусского бизнес-сообщества, прошедшей 12 апреля в Минске, поднял этот вопрос.

Министр отметил обеспокоенность кыргызской стороны относительно задержания товаров "легковые транспортные средства", следующих транзитом в Кыргызстан через территорию Беларуси. В свою очередь, Владимир Орловский выразил о готовности найти взаимоприемлемые решения для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, в конце марта стало известно, что более 500 машин, предназначенных для Кыргызстана, задержаны в Беларуси. Отечественные перевозчики отмечают, что эта тенденция возникла с начала текущего года. По словам водителей, беларуская таможня не пропускает вагоны и автовозы, перевозящие легковые автомобили.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428846
Теги:
Беларусь, граница, грузоперевозки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  