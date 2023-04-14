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МВД задержало главного технолога и начальника охраны завода "Аю"

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- Бакыт Басарбек
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МВД при обыске на заводе "АЮ" обнаружено 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, и 12 тысяч бутылок водки с поддельными акцизными марками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, весной текущего года сотрудники ГУУР МВД Кыргызской Республики получили оперативную информацию о том, что неизвестные лица на одном из производственных заводов в Токмоке организовали незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков.

"На основании собранных материалов Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по ст.240 (незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках уголовного дела установлены адреса возможного производства незаконного спирта и спиртосодержащих напитков. Проведены неотложные обыски, в том числе в селе Сокулук и городе Токмок. В результате на складах готовой продукции (ОсОО "Токмок Буллс") обнаружено и изъято более 260 тонн этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, а также спиртосодержащие напитки в количестве 12 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками.

В последующем складские помещения опечатаны и сданы под охрану. В рамках уголовного дела проведены обыски по 118 адресам.

В результате проведенных следственных мероприятий, на основании собранных доказательств в Токмок задержаны начальник охраны спиртового завода М.Т. 1982 г.р. и главный технолог этого же предприятия гр-ка И.А. 1988 г.р.", - говорится в сообщении МВД.


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URL: https://www.vb.kg/428849
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, МВД, Шаршенбек Абдыкеримов
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