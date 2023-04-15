Пресечена деятельность лидеров РЭО "Хизбут-Тахрир" в Ошской области

ГКНБ КР пресечена подрывная деятельность лидеров РЭО "Хизбут-Тахрир" на территории Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенных следственно-обысковых мероприятий по местам жительства лидеров РЭО "Хизбут-Тахрир", были обнаружены и изъяты религиозные литературы, брошюры (изданные РЭО "Хизбут-Тахрир"), СД-диски (10 шт.), флеш-карта, планшеты (2 шт.), телефонные аппараты (5 шт.), которые в последующем будут направляться в религиоведческую экспертизу. По результатам которых рассматривается привлечение к ответственности.

В настоящее время нами продолжается комплекс оперативно-следственные мероприятия, направленный на выявление и пресечение противоправной деятельности членов и сторонников РЭО "Хизбут-Тахрир"".