Погода
$ 87.55 - 88.31
€ 96.90 - 97.90

Пресечена деятельность лидеров РЭО "Хизбут-Тахрир" в Ошской области

190  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР пресечена подрывная деятельность лидеров РЭО "Хизбут-Тахрир" на территории Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенных следственно-обысковых мероприятий по местам жительства лидеров РЭО "Хизбут-Тахрир", были обнаружены и изъяты религиозные литературы, брошюры (изданные РЭО "Хизбут-Тахрир"), СД-диски (10 шт.), флеш-карта, планшеты (2 шт.), телефонные аппараты (5 шт.), которые в последующем будут направляться в религиоведческую экспертизу. По результатам которых рассматривается привлечение к ответственности.

В настоящее время нами продолжается комплекс оперативно-следственные мероприятия, направленный на выявление и пресечение противоправной деятельности членов и сторонников РЭО "Хизбут-Тахрир"".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428851
Теги:
ГКНБ, задержание, Ошская область, экстремизм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  