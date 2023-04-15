В КР медвузы будут отправлять студентов на практику в регионы

Вчера, 14 апреля 2023 года министр здравоохранения Гулнара Баатырова обсудила вопросы улучшения взаимодействия медицинских образовательных организаций с клиническими базами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Это уже второе совещание по этому вопросу, оно организовано во исполнение поручения президента КР Садыра Жапарова, по улучшению взаимодействия образовательных организаций с клиническими базами по качественной подготовке медицинских кадров.

В совещании также приняли участие ректор Международной высшей школы медицины, общественный советник президента КР Стальбек Ахунбаев, а также ректоры и представители государственных и частных медицинских образовательных организаций.

Ранее ректоры Кыргызской государственной медицинской академии и Международной высшей школы медицины презентовали свои лучшие практики организации клинических баз в государственных организациях здравоохранения. Также было отмечено, что проводится необходимая работа по повышению уровня прохождения студенческой практики, но на сегодняшний день существует необходимость в улучшении материально-технического состояния стационаров.

В связи с чем каждой образовательной организации предложено оказать содействие в проведении текущего ремонта и оснащения клинических баз, как хороший опыт совместной работы между клиническими базами и учебными заведениями. По итогам встречи было решено создать рабочую группу для дальнейшей проработки озвученных вопросов.

В ходе совещания министр отметила, что рабочая группа проработала вопросы и дала свои рекомендации, на примере опыта МВШМ и КГМА за каждой медицинской образовательной организацией закрепить определенную организацию здравоохранения республики и проводить поддержку в виде ремонта, оснащения медицинским оборудованием, а также использовать их как клиническую базу для студентов медицинских ВУЗов.

Ректор Международной высшей школы медицины, советник Президента КР на общественных началах Стальбек Ахунбаев, отметил, что данная инициатива активно поддержана и со стороны президента КР Садыра Жапарова.

"Нынешние студенты - опора и надежда нашей медицины завтра. Минздравом КР при поддержке руководства страны ведется масштабная работа по укреплению потенциала организаций здравоохранения, но мы должны понять, что это должно идти в связке с наукой, с подготовкой кадров. Я призываю всех участников этого процесса вместе работать над этим социальным проектом, так как практические навыки и общение будущего медицинского специалиста с пациентом очень важны для студента. Районные организации здравоохранения могут выступить как клинические базы для обучения студентов практическим навыкам. В будущем это будет хороший опыт и государственно-частного партнерства. Также есть надежда, что часть студентов могут остаться дальше работать в регионах и будут укреплять кадровый потенциал региональных больниц", - сказала Гулнара Баатырова, министр здравоохранения КР.

По итогам встречи участники единогласно поддержали данную инициативу.