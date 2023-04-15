Кыргызстан, США, Китай и Индия совместно снимут фильм "Манас"

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков сообщил, что в Нью-Йорке идет согласование с американскими кинопродюсерами по поводу съемок художественного фильма "Манас". Об этом редакции vb.kg сообщил он сам.

По его словам, в переговорах от имени групп кинопроизводителей из США участвует американский продюсер тюркского происхождения Мевлут Аккайа.

"Кинокомпания "Akaya films" производитель нескольких популярных международных фильмов. Самый кассовый из них снят был на 170 миллионов долларов и собрал в итоге 400 миллионов долларов.

Переговоры с американскими кинопродюсерами состоялись после просмотра фильма "Семетей сын Манаса" и ознакомления с сценарием фильма "Манас".

Кинокартину намерены снять при участии мировых кинозвезд. Бюджет фильма планируется от 40 до 100 миллионов долларов.

На днях ожидается подписание договора. Осталось только утверждение сценария с дополнениями и сокращениями в рамках требований международного современного кино. Проще говоря, американцы попросили немного адаптировать сценарий фильма под свой формат. Поэтому их сценарист внесет свои дополнения.

Кроме американских и китайских ожидается подключение к проекту пакистанских и индийских киностудий", - рассказал Толобеков.

Также создатель кинокартины "Семетей – сын Манаса" сообщил, что в ближайшее время в США начнутся съемки фильма "Мигранты Америки"

"Мне эту идею предложили наши соотечественники в США. Мол, уже сняли фильм про жизнь кыргызского студента в штатах, а в целом про мигрантов ничего нет. Поэтому я написал сценарий, и мы совместно с кинопроизводителями Казахстана и Узбекистана снимем фильм "Мигранты Америки"". Картина расскажет про жизнь не только наших мигрантов, но также и про узбекских и казахских. Поэтому кроме наших, планируется участие артистов и из этих республик. Дай бог в течение месяца уже приступим к съемкам", - добавил он.