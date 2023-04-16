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Директором Федерации балета Кыргызстана стал Искандер Туратбек

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Искандер Туратбек избран директором Федерации балета Кыргызстана. Об этом стало известно на заседании Совета Федерации балета, сообщает пресс-служба Федерации.

В своей торжественной речи новый глава Федерации отметил, что воодушевлен возглавить организацию в момент, когда развитие хореографического искусства в Кыргызстане выходит на новый уровень.

"Балет и классическая хореография проистекают из стремления человечества к совершенству в танце, идеальности в движениях и абсолютной музыкальности. Это важный культурный бастион, в мире, где на первое место выдвигаются ценности самовыражения, креативности и свободы. Кыргызстанский балет может и должен развиваться, неся эстафету, переданную нам от славных артистов прошлого. Мы приложим для этого все усилия и готовы к поступательному сотрудничеству с колыбелью кыргызского балета – Бишкекским хореографическим училищем имени Ч. Базарбаева, с передовым храмом искусства в Центральной Азии – Кыргызским национальным театром оперы и балета имени А. Малдыбаева, а также с государственными и общественными организациями", - сказал Искандер Туратбек.

Почётный президент Федерации балета Кыргызстана, заслуженная артистка Кыргызской Республики - Асель Айдарова и коллектив Федерации поздравили нового главу организации и отметили готовность к плодотворной работе.


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URL: https://www.vb.kg/428860
Теги:
балет, федерация, Кыргызстан
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