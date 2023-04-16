Путин подписал закон об электронных повестках и ограничениях для уклонистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании электронных повесток к бумажным, создании реестра военнообязанных и закрытии границ для "уклонистов". Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Медуза.

Закон предполагает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. Передавать сведения в реестр обязаны будут МВД, ФНС, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации.

Военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах". Повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. "Уклониста" также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.

11 апреля Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил Совет Федерации.

Единственным сенатором, проголосовавшим против, стала Людмила Нарусова. Она заявила, что поправки направлены на ограничение прав и не соотносятся с существующими законами и Конституцией. "Давайте не будем лукавить, мы все понимаем, на что этот закон направлен", - говорила она.