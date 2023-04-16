Погода
$ 87.70 - 88.31
€ 96.52 - 97.52

Путин подписал закон об электронных повестках и ограничениях для уклонистов

217  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании электронных повесток к бумажным, создании реестра военнообязанных и закрытии границ для "уклонистов". Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Медуза.

Закон предполагает создание цифрового реестра воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты. В нем будут храниться личные данные военнообязанного, в том числе место жительства и место пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. Передавать сведения в реестр обязаны будут МВД, ФНС, суды, медицинские организации, учебные заведения и другие ведомства и организации.

Военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах". Повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.

После того, как повестка будет считаться врученной, военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. "Уклониста" также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.

11 апреля Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении. На следующий день его одобрил Совет Федерации.

Единственным сенатором, проголосовавшим против, стала Людмила Нарусова. Она заявила, что поправки направлены на ограничение прав и не соотносятся с существующими законами и Конституцией. "Давайте не будем лукавить, мы все понимаем, на что этот закон направлен", - говорила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428861
Теги:
Владимир Путин, закон, Россия, армия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  