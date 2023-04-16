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Президент поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 апреля, поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Уважаемые православные христиане!

Поздравляю Вас со знаменательным праздником – Светлым Христовым Воскресением – Пасхой!

Пасха – это радостный праздник для всех православных христиан, имеющий огромное нравственное значение.

Он символизирует обновление и очищение помыслов, любовь к ближнему, милосердие и прощение.

Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, пробуждает веру, надежду и вдохновляет на благие дела и поступки.

Кыргызстан является многоконфессиональной страной, где живут в атмосфере взаимопонимания представители различных религий и конфессий, и каждая религия имеет свою значимость в нашей стране.

Государство всегда будет прилагать большие усилия в укреплении мира и согласия среди конфессий.

Искренне желаю вам и вашим близким благополучия, добра и крепкого здоровья, чтобы в каждом доме царил мир, уют, а в Кыргызстане – процветание".


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URL: https://www.vb.kg/428863
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Пасха
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