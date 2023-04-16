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Редакция vb.kg поздравляет православных кыргызстанцев с Пасхой

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Дорогие православные христиане! Редакция vb.kg поздравляет вас со святым праздником Пасхи, со Светлым Христовым Воскресеньем!

Пасха – любимейший всеми православными людьми радостный праздник, символизирующий победу над смертью и торжество жизни.

В Светлое Христово Воскресенье верующие идут в храм на торжественную службу, освящают угощения. Ежегодно в этот день все члены семьи стараются собраться за одним столом, чтобы отметить Воскресение Христа! После окончания самого строгого в году поста можно попробовать и крашеные яйца, и вкуснейшие ароматные куличи.

Дорогие христиане! Пусть ваша искренняя вера хранит вас от бед и горестей! Дай Бог вам благополучия, крепкого здоровья и надежной крыши над головой! Пусть в ваших домах царят мир и покой! Мы желаем вам и вашим семьям достатка и благополучия! Пусть свет Божьей помощи оберегает вас в трудную минуту!


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URL: https://www.vb.kg/428864
Теги:
Кыргызстан, Вечерний Бишкек, Пасха
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