Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, сообщает РИА новости.

"

"Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей", - указал глава государства.

В поздравлении Путин отметил "созидательную, подвижническую деятельность" Русской православной церкви и других христианских конфессий. Он указал, что они помогают сохранять историческое и культурное наследие России, участвуют в решении ключевых социальных проблем, укрепляют институт семьи, занимаются воспитанием молодежи.

По словам президента, церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы, а "в условиях серьезных вызовов" активно принимает участие в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору.

Глава государства также поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он выразил настоятелю глубокую признательность за "неустанный подвижнический труд".

Президент отметил, что мудрое пастырское слово патриарха многие годы помогает консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору.

Ранее Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье.

Светлое Христово Воскресение - Пасха - главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).