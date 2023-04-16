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Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением в честь Пасхи, предупредив, что впереди у Украины "одна из самых тяжелых вершин" - победа в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Великий народ великой страны. В конце прошлой зимы Россия принесла на нашу землю полномасштабную войну, а с ней смерть, боль и мрак. Утром 24 февраля солнце так и не взошло, рассвет так и не наступил. Утром 24 февраля началась темная ночь и одновременно началось наше пробуждение, наша борьба. Темнота не смогла затмить наш дух, стремление к свободе, любовь к родной земле и готовность ее защищать", - сказал он.

По его словам, в этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла, сегодня, чтобы Украина победила.

"417 дней - мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас одна из самых тяжелых с вершин. Мы преодолеем ее. Вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце - это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется над всей нашей Богом данной землей", - заверил Зеленский.


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URL: https://www.vb.kg/428867
Теги:
Украина, Пасха
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