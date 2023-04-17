Опасности весеннего сезона: как не подцепить клеща

Стартовал сезон активности клещей. Эпидемиологи сообщили о первых укусах клещей нынешней весной и призывают кыргызстанцев быть предельно осторожными при выездах на природу, на садовые и дачные участки.

"Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность (апрель-сентябрь), связанная с периодом наибольшей активности клещей. Клещ может попасть на человека при отдыхе на природе, при работе на садово-огородных участках, а также при заносе животными или людьми - на одежде, с цветами, ветками и так далее", - сказала в интервью vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

- О клещах в этот период врачи говорят каждый год. Кыргызстанцы прислушиваются к советам?

- Безусловно, люди стали более осведомлены и о профилактике заболеваний, которые могут развиться после укуса клеща, и об их последствиях. И тем не менее в Кыргызстане не снижается количество лиц, пострадавших от укусов. По данным Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, количество обратившихся ежегодно превышает более тысячи человек, есть и заболевшие клещевым вирусным энцефалитом и североазиатским клещевым сыпным тифом. За три месяца уже этого года 14 человек пострадали от укуса клеща во время посещения ущелий Кегети, Ала-Арча и Аламедин в Чуйской области. Именно сейчас клещи как никогда агрессивны.

В республике природные очаги клещевого вирусного энцефалита выявлены во всех климатических зонах и отмечаются по степени опасности для человека. Наибольшую опасность представляют очаги, расположенные в еловых массивах Чон-Кемина, Кыргызского хребта Кунгей Ала-Тоо, Тескей Ала-Тоо.

Широко распространены полупустынные очаги, связанные с пастбищными клещами – их около 17 видов. Это - очаговые территории Токмакского заказника, Кегетинское ущелье Чуйского района, Ала-Арчинское ущелье Аламудунского района, Альп лагерь Ысык-Атинского района, долинные очаги Тюпского, Иссык-Кульского районов, Таласской долины и Приферганья, в пойме рек Нарын Центрального Тянь-Шаня.

- Чем опасен клещевой энцефалит?

- Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится чаще 7-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отделов спины, конечностей. На лице больного появляется покраснение. Но гиперемия нередко распространяется и на все тело.

Если у человека появились эти признаки заболевания, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в лечебно-профилактические организации. Последствия заболевания зависят от того, насколько своевременно начато лечение: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и даже смерти. К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

- Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

- Главная стратегия по защите от заражения заключается в предотвращении укуса. Именно клещи в природе являются переносчиками вирусного клещевого энцефалита. Это заболевание можно предупредить с помощью неспецифической и специфической профилактики.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов (для групп риска). Если вы собрались на природу, то должны правильно одеться. Одежда должна закрывать тело. Она заправляется в штаны, а штаны - в носки или ботинки, сапоги. Рукава куртки, кофты, рубашки должны быть застегнутыми на пуговицы и с плотно прилегающими манжетами, на голову накиньте капюшон или головной убор.

Для защиты от клещей используют отпугивающие средства (репелленты), которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. И, конечно, надо чаще осматривать свою одежду и одежду своих спутников.

Меры специфической профилактики: профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающим в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы др.).

- Можно самим снять клеща?

- Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте. Самостоятельно снимать клеща я не рекомендую, так как в этом случае есть риск оставить его часть под кожей. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Надо захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожных покровов.

Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Снятого клеща обязательно нужно доставить на исследование в территориальные центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на возможное наличие возбудителя в течение 72 часов. При необходимости вам назначат иммуноглобулин от клещевого энцефалита.

Важно помнить, что чем дольше паукообразное находится на теле, тем тяжелее протекает заболевание, если "гость" заражен вирусом клещевого энцефалита или другими возбудителями инфекций.