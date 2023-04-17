"Распространяется подобно вирусу". Американец выступил против ЛГБТ

Известный американский активист, исполнительный директор организации MassResistance ("Массовое сопротивление") Артур Шэпер дал эксклюзивное интервью автору программы "Орда" Анастасии Ахметовой, где изложил свою негативную позицию в отношении искусственного насаждения ЛГБТ-повестки в Центральной Азии и других странах.

В феврале 2023 года он выступил с видеообращением к президенту Кыргызстана. Артур Шэпер обратил его внимание на факт выделения в 2022-м Госдепом США $30 тысяч местной ЛГБТ-организации НПО "Кыргыз Индиго" на продвижение трансгендерной идеологии в школах республики. Шэпер высказал опасение, что это финансирование нарушает стандарты и моральные ценности КР.

Нечасто ныне встретишь людей, которые открыто и смело говорят на эту тему. Особенно применительно к Кыргызстану. Этим данное интервью нам и любопытно. Приведем несколько интересных цитат из него и попробуем оценить масштабы пропаганды ЛГБТ в нашей стране.

Когда извращения в моде

Согласно опросу Института Гэллапа, проведенному в США в феврале 2022-го, 20% взрослых американцев поколения Z (1997–2003 годов рождения), то есть каждый пятый, идентифицируют себя принадлежащими к ЛГБТ-сообществу. Среди либералов того же поколения этот показатель еще выше – 30,7% с тенденцией к росту.

О масштабе проблемы говорит и ситуация со знаменитым парком развлечений "Дисней" во Флориде. Его хотят лишить особого статуса после 56 лет существования. Дело в том, что местное руководство компании выступило против законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей в этом штате. "Я не позволю частной корпорации из Калифорнии управлять нашим штатом", – заявил губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис (один из возможных кандидатов на пост президента США в 2024 году).

"В последние 30-40 лет мы наблюдаем неустанные усилия активистов ЛГБТ, гомосексуалистов и трансгендеров по нормализации извращений. Они занимались агитацией через СМИ, индустрию развлечений, на уровне коммерческих организаций и корпоративного PR. Получали рычаги управления в органах власти штатов и даже в федеральных органах, благодаря которым теперь могут нормализовать и продвигать свое извращенное поведение, наказывая любого, кто выступает против этой повестки. Мы видели результаты опросов: население было настроено категорически против нормализации гомосексуальности. Но теперь этот тренд постепенно уменьшается. Благодаря позитивной рекламе через СМИ уровень принятия всех этих извращений растет", – рассказал Артур Шэпер.

Гомосексуалистами не рождаются

Многие на Западе запуганы. Говорить о проблемах, касающихся ЛГБТ, побаиваются даже организации по поддержке семейных ценностей. Существует большой страх быть подвергнутыми общественному остракизму. Во многом это связано с тем, что людям не хватает знаний. Они не до конца понимают, почему общество должно выступить категорически против гомосексуализма и трансгендерности, почему эти модели поведения не должны быть нормализованы. "Гомосексуализм и трансгендерность – это деструктивные формы поведения, разрушительные по своей природе. Никто не рождается гомосексуалистом, трансгендером и в "неправильном" теле. Не существует таких генов, из-за которых человек родился бы гомосексуалистом", – отметил Артур Шэпер.

"Когда человек использует свое тело не по назначению, это вредно. Это все равно, что засунуть соломинку себе в ноздрю и пытаться через нее пить. Так делать нельзя. Эта проблема распространяется подобно вирусу, растлевает общество и вредит миллионам людей. Нельзя разрешать и поощрять сексуальные извращения и вырождения, – подчеркнул он. – Если вы начнете разрешать и поощрять гомосексуализм в частном порядке, рано или поздно он станет публичным".

"В США есть общественное движение так называемых консервативных гомосексуалистов. Есть группы, которые утверждают, что хотят защитить детей, но в то же время стремятся нормализовать свое отклонение. По сути это такая форма растления несовершеннолетних, – сказал Артур Шэпер. – С насаждением ЛГБТ-пропаганды сталкивается каждый штат США. ЛГБТ-повестка стремится нормализовать разные формы извращенных сексуальных отношений. Они продвигают сексуальные отношения с животными, хотят продвигать сексуальные отношения с детьми".

Тайное оружие

Периодически тема ЛГБТ поднимается на уровне Жогорку Кенеша. Депутат Жылдыз Садырбаева недавно заявила, что значительная часть средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом направляется в поддержку гомосексуалистов в КР. $884 тысячи направят на Пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами, и $226,2 тысячи – на укрепление систем сообществ. "Что это значит, никто не объясняет. Мы укрепляем сообщества лесбиянок и геев?" – спросила она.

В чем же причина пропаганды ЛГБТ? Артур Шэпер считает, что их несколько. Одна из основных давно поднимается независимыми СМИ. "Представители крупного бизнеса ежегодно собираются в Давосе (Швейцария), их очень интересует, чтобы в мире было меньше людей. Они хотят сократить население стран, а потом восстановить некий первобытный общественный строй, – рассказал Артур Шэпер. – Это очень вредная, деструктивная маниакальная повестка".

"Есть исследования ученых о странах и цивилизациях, столкнувшихся с вырождением сексуальных нравов. Они исчезли с карты мира!" – добавил он.

TikTok как наркотик

В пропаганде ЛГБТ активно используются современные технологии, включая социальные сети.

"TikTok как наркотик. Там есть алгоритмы, которые продвигают среди молодежи незаконные и разрушительные темы. То, что мы там видим, это массовая социальная зараза, которая нормализует трансгендерность и гомосексуализм, – отметил Артур Шэпер. – Распространение порнографии через соцсети стало настолько повсеместным, что родители практически лишились возможности защитить от этой информации своих детей. Думаю, настало время использовать государственную власть для запрета любой публичной пропаганды этих извращений".

"Поддерживаю мнение Артура Шэпера об алгоритмах социальной сети TikTok. Мягко говоря, они странные, – сказал медиаэксперт Иван Марченко. – Допустим, я интересуюсь музыкой, но алгоритмы TikTok ни разу не выдали мне ролики на эту тему. Когда захожу туда, почему-то сразу выпадают видео, где люди неопределенного пола и возраста совершают разные непристойности. Самое страшное, что у таких роликов миллионы лайков и десятки миллионов просмотров".

"В феврале этого года депутат ЖК Шайлообек Атазов заявил, что TikTok негативно влияет на молодежь и может повернуть национальную идеологию в плохую сторону. Здорово, что власти об этом задумываются. Нужно собрать экспертов, проанализировать оскорбительный контент с TikTok, разобраться, какие угрозы он несет, и что с этим делать", – предложил он.

"Если не брать во внимание соцсети, то в Кыргызстане пропаганда ЛГБТ малозаметна. У нас много людей с консервативным воспитанием, крепки традиционные ценности, развит институт семьи. И к тому же полно забот. Надо решать проблемы в экономике, бороться с утечкой мозгов. Такие вещи, как пропаганда ЛГБТ, больше присущи постиндустриальному обществу. А у нас на это нет времени. Чтобы выжить, простой народ пашет с утра до ночи", – отметил Иван Марченко.

Как защитить традиционные устои?

Цель западной пропаганды "нетрадиционных отношений" в Центральной Азии очевидна: расколоть традиционное общество, создать "пятую колонну" для продвижения всего комплекса неолиберальных ценностей и смены неугодных Западу независимых режимов. Мы устали от "цветных революций" и хотим жить в стабильной независимой стране. Мы против навязывания меньшинством своих правил жизни и морали большинству. Тем более, пропаганда ЛГБТ-ценностей ведет к деградации института брака, создает в обществе демографические проблемы, подрывает роль родителей в воспитании ребенка.

Кыргызы придерживаются традиционных взглядов на семью, состоящую из мужчины, женщины и детей. В этом залог сохранения нашего народа. Мы отвергаем сомнительные ценности индивидуализированного Запада, разрушившего свои же христианские устои.

"Мы наблюдаем однозначный тренд на восстановление традиционных устоев в Восточной Европе, России и Центральной Азии. Это здоровая тенденция. Страны должны восстановить свой национальный суверенитет, уважение к культуре, традициям и религиозным чувствам, которые, в первую очередь, лежат в основе государственности", – сказал Артур Шэпер.

Он похвалил закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, принятый в конце 2022-го в России. "Каждая страна ЦА должна принять четкий закон о запрете контента, пропагандирующего гомосексуализм и трансгендерность, – призвал Артур Шэпер. – Властям надо запретить организации, находящиеся под финансовым влиянием других стран. Правительство США не должно иметь возможности финансировать НПО в вашей стране. Это олицетворение иностранного влияния, злоупотребление властью и нарушение суверенитета. Это неприемлемо".

"Никакие американские деньги не должны поступать ни в одну организацию. Все деньги должны поступать в государственный бюджет, и правительству решать, на что они будут потрачены, – заявил он. – Если в обмен на финансирование стране предлагают отказаться от части своего суверенитета, части своей власти или части своей идентичности, нужно ответить "нет".