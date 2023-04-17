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В Бишкеке пройдут показы спектакля "Каркыранын канаты"

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- Назгуль Абдыразакова
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К 30-летию Бишкекского городского драматического театра имени А.Умуралиева с 20 по 25 апреля пройдут показы спектакля "Каркыранын канаты" ("Журавлиные перья"). Об этом сообщает пресс-служба театра.

По ее данным, именно этой работой в постановке заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики и России Владислава Пази творческий коллектив открыл свой первый театральный сезон.

Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева был создан народным артистом Кыргызской Республики Арсеном Умуралиевым и театральным критиком, заслуженным деятелем культуры КР Умуралиевой Айгуль, как альтернатива академическим формам государственных театров.

Спектакли театра: "Керээз", "Играем Андерсена", "Эстамп неба", "Сон в летнюю ночь", "Трижды три желания или умение загадывать", "Очень простая история" , "Эсимде", "Сфорцандо", "Принцесса Турандот", "Дракон", "Красное яблоко" и многие другие получили высокую оценку критиков и поклонников театрального искусства! Достойно представлял театр Кыргызстан на многочисленных Международных фестивалях!

Сюжет: "Журавлиные перья"- японская сказка. Однажды бедный крестьянин Йохйо нашел раненого журавля, вынул стрелу из его крыла. Скоро в его хижине появилась прекрасная девушка по имени Цу. Девушка соткала прекрасное полотно, которое Йохйо обменял на деньги. И зажили они счастливо, но однажды покой и счастье было нарушено...


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URL: https://www.vb.kg/428876
Теги:
театр, Бишкек, спектакль
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