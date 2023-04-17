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Глава Минздрава пообещала оказать помощь в лечении медику получившей ожоги

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр здравоохранения Гулнара Баатырова встретилась с Ырыскуль Съездбек кызы, медицинской сестрой, которая год назад в результате несчастного случая получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи министр побеседовала с Ырыскуль, уточнила где она собирается проводить операцию, выразила свою поддержку и готовность Министерства здравоохранения оказать ей содействие в лечении.

Министр от имени коллектива центрального аппарата и руководителей организаций здравоохранения республики передала Ырыскуль денежные средства на операцию и пожелала ей скорейшего восстановления.


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URL: https://www.vb.kg/428877
Теги:
Минздрав, ожог, Кыргызстан, здоровье, Помощь, женщины
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