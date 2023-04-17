Глава Минздрава пообещала оказать помощь в лечении медику получившей ожоги

Министр здравоохранения Гулнара Баатырова встретилась с Ырыскуль Съездбек кызы, медицинской сестрой, которая год назад в результате несчастного случая получила ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи министр побеседовала с Ырыскуль, уточнила где она собирается проводить операцию, выразила свою поддержку и готовность Министерства здравоохранения оказать ей содействие в лечении.

Министр от имени коллектива центрального аппарата и руководителей организаций здравоохранения республики передала Ырыскуль денежные средства на операцию и пожелала ей скорейшего восстановления.