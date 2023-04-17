В Бишкеке мошенник взял за ремонт автомобиля 2800 долларов и скрылся

Оперативниками УВД Первомайского района города Бишкек задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 15 апреля 2023 года в милицию обратился гражданин Республики Пакистан П.Я. с просьбой принять меры в отношении малознакомого парня по имени "М.", который 15 ноября 2022 года, находясь по улице Кольбаева, где войдя в доверие и обманным путем, под предлогом ремонта автомобиля марки "Мерседес Бенц W221", завладел денежными средствами в сумме 2800 долларов. После чего, не выполнив обещанного скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый Ш.М., 1983 года рождения, который был водворен в ИВС.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией просят сообщить по следующим номерам: 0(500) 03-03-05 и 102.