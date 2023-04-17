В Бишкеке мужчина осужден на 13 лет за сбыт наркотиков через интернет

Недавно вступил в законную силу приговор суда Первомайского района города Бишкек в отношении наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, суд признал виновным гражданина Илья. Л. и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданка И. Надежда признана виновной в совершении преступления, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 800 расчётных показателей.

Владелец интернет-магазина KG_Svetofor также активно рекламировал наркотики в мессенджере Telegram и был задержан вместе со своей сообщницей за торговлю наркотиками. В 2022 году сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД задержали 32-летнего мужчину, являющегося гражданином иностранного государства и его 22-летнюю подельницу, которые на протяжении длительного времени занимались продажей наркотических и психотропных веществ через Telegram-каналы. Они обвинялись в организации крупной сети бесконтактного сбыта синтетического наркотика.

Напомним, что весной прошлого года при проведении следственных действий и задержании вышеуказанных лиц (Л. Илья 1990 г.р., и И.Надежда 1999 г.р.), было обнаружено и изъято 5 термоусадок внутри которой находились наркотические средства, также обнаружены и изъяты 10 ранее установленных закладок с наркотическими средствами "гашиш". При проведении обыска по месту жительства обнаружена нарколаборатория, а также изъяты наркотические и психотропные вещества: "марихуана" чистым весом – 60 гр, а также порошкообразные вещества ярко-желтого, светло-бежевого, светло-серого, белого цвета общим весом 2 кг. 327 гр. – это считается особо крупной партией психотропных средств.

Согласно заключения экспертизы, порошкообразные кристаллические вещества содержат компоненты новых психоактивных веществ, оборот которых на территории Кыргызской Республики запрещен.

Уголовные дела возбуждались по статьям "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта" и "легализация (отмывание) преступных доходов" УК КР. Сумма легализации денежных средств, полученных преступных путем, составляет свыше 2 миллионов сомов. И это только за короткое время.

По данным СБНОН МВД КР, впервые в Кыргызстане да и во всей Центральной Азии судом вынесен приговор наркоторговцам по статье "легализация (отмывание) преступных доходов" УК КР.