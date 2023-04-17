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В Бишкеке прошло международное соревнование по стрельбе из лука

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- Назгуль Абдыразакова
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Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью города Бишкек провел международное соревнование "Кубок города Бишкек" по стрельбе из лука, посвященное 145-летию города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в мероприятии приняли участие первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков, заместитель мэра по социальным вопросам Виктория Мозгачева.

Перед началом спортивного мероприятия была представлена концертная программа.

Всего в соревновании по стрельбе из лука приняли участие 74 спортсмена: 11 участников из Казахстана, 3 из Турции, 16 из Иссык-Кульской области, 9 из Чуйской области и 35 из Бишкека.

Победители турнира были награждены ценными призами.


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URL: https://www.vb.kg/428880
Теги:
спорт, Бишкек, Соревнования
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