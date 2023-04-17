ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 314 нарушений ПДД

С 1 апреля по 7 апреля 2023 года ГУОБДД МВД было выявлено 18 314 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, из них:
-193 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-59 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-69 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-286 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-5946 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-6 случаев Автохулиганство;