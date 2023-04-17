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ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 18 314 нарушений ПДД

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 апреля по 7 апреля 2023 года ГУОБДД МВД было выявлено 18 314 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них:

-193 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-59 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-69 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-286 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-5946 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-6 случаев Автохулиганство;


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URL: https://www.vb.kg/428881
Теги:
ПДД, Кыргызстан
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