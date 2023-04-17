Муфтият наградил Райымбека Матраимова

Верховный муфтий Кыргызстана вручил экс-замглавы Таможенной службы Райыму Матраимову благодарственное письмо.

Напомним, фонд имени Исмаила Матраимова строит новое здание для Духовного управления мусульман Кыргызстана, которое будет находиться рядом с Республиканской мечетью имени имама Сарахси на проспекте Жибек Жолу.

Капсулу заложили глава фонда "Исмаил-Ата" Райым Матраимов, муфтий Замир Ракиев, депутат ЖК Шайлообек Атазов и другие лица.

Напомним, в 2021 году экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов был задержан в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позже дело было прекращено, а мера пресечения в виде заключения под стражей отменена. Уточняется, что Райымбек Матраимов на добровольной основе передал в доход государства свою квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.