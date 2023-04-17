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Нурланбек Шакиев провел совещание с председателями профильных комитетов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 17 апреля, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев провел совещание с председателями профильных комитетов парламента. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"На встрече также присутствовал постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбек Абытов.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что комитетам отведена большая роль в подготовке и принятии законов. "Для того, чтобы повысить имидж парламента мы должны в первую очередь улучшить работу комитетов, поскольку все вопросы сначала обсуждаются в профильных комитетах и только затем выносятся на заседание Жогорку Кенеша. В этой связи каждый законопроект должен тщательно изучаться в комитетах, и только после того, как будет проведен анализ его воздействия на общество, выноситься на всеобщее рассмотрение", - сказал Н.Шакиев.

Кроме того, торага призвал профильные комитеты тесно взаимодействовать с Кабинетом министров, добавив, что только тогда будет возможна последовательная работа и будет продвигаться вперед работа как парламента, так и исполнительной власти.

Вместе с тем председатели комитетов представили подробную информацию по рассматриваемым на заседании вопросам и предстоящим планам.

Так, председатель комитета по конституционным законам, государственному устройству, судебной системе и регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова сообщила, что в ближайшее время будет заслушан отчет Омбудсмена. Председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Улан Примов коснулся вопросов ратификации ряда международных соглашений.

Подытоживая собрание, торага Нурланбек Шакиев сообщил, что подобные встречи будут традиционно проходить каждую неделю.

Напомним, что в настоящее время в парламенте работают 8 профильных комитетов".


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URL: https://www.vb.kg/428886
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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